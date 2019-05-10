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10/05/2019 16:17

【駐滬專電】金融與發展實驗室官員：ＰＰＩ短期穩定，長期呈弱勢

　　《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕１０日上海專電》國家金融與發展實驗室副主任張平今日在
上海「外灘沙龍」活動上表示，短期ＰＰＩ或能穩定在當前水平，但長期來看，在全球經濟增長
放緩、翹尾因素減弱、國內基建提速但發力空間有限的大背最下，ＰＰＩ大概率將呈弱勢，更將
於三季度降到負值，導致實體部門走向通縮。
　　他說，上一次政府通過供給側改革提高原材料價格，將ＰＰＩ變正。現在產能已經消減得差
不多了，供給側改革告一段落，如何再次緩解ＰＰＩ通縮成為了下一階段面臨的挑戰。

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