【駐滬專電】張平：美國加關稅，中方不回應是最好選擇

《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕１０日上海專電》國家金融與發展實驗室副主任張平今日在

上海「外灘沙龍」活動上表示，任何一個國家和另一個國家通過關稅發起的貿易戰，對雙方都沒

有任何好處。

他說，美國此次加的關稅其實最終還是要美國消費者自己承受，所以中國不回應是最好的選

擇。如果中國也以加關稅回應，那麼受到衝擊的也是中國消費者。

他認為，這一次中美貿易戰的爆發都是在雙方經濟情況都比較良好的條件下的發生的，比上

一次好在雙方仍然在保持溝通。

