【駐滬專電】人行上海總部：推進減稅降費政策性退庫工作

《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕１０日上海專電》人行上海總部近期協同上海市財稅部門，

加快減稅降費政策性退庫辦理速度。

人行上海總部公布的數據顯示，截至４月底，上海市國庫系統共辦理減稅降費退庫業務逾

１３萬筆，累計金額達５４９２萬元人民幣，切實保障了符合條件的納稅人及時足額享受減稅降

費政策紅利。

