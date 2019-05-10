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10/05/2019 17:52

【駐滬專電】人行上海總部：推進減稅降費政策性退庫工作

　　《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕１０日上海專電》人行上海總部近期協同上海市財稅部門，
加快減稅降費政策性退庫辦理速度。
　　人行上海總部公布的數據顯示，截至４月底，上海市國庫系統共辦理減稅降費退庫業務逾
１３萬筆，累計金額達５４９２萬元人民幣，切實保障了符合條件的納稅人及時足額享受減稅降
費政策紅利。

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