《午市前瞻》中美貿談消息混亂投資者觀望，港股２９０００有阻力

《經濟通通訊社１０日專訊》雖然美國總統特朗普指本周有可能達成協議，但美股隔晚走低

。特朗普表示收到來自中國國家主席習近平的信件，信中指希望中美可以達成協議，港股今早高

開１５１點報２８４６２，多隻之前受貿易消息影響的個股回升，恆指更一度攀高至

２８８３３升５２２點，不過美方仍在今午起加徵中國關稅，港股升幅持續收窄，最終午收

２８４９２點，升１８１點或０﹒６４％，半日主板成交６７７﹒０３億元。國企指數報

１０９１０，升０﹒６１％或６５點。

上證綜合指數午收２８９３，升４２點或１﹒５％。深證成份指數報９０４３，升１６５點

或１﹒８７％。

重磅股普遍向上，匯控（００００５）微升０﹒６％，報６６﹒８５元。港交所

（００３８８）隨市反彈走高０﹒８１％，報２５０元，盤中高見２５５元，重上百天線（約２

５４﹒４１元）。騰訊（００７００）跟隨大市升１﹒４９％，報３８１﹒２元。友邦（０１２

９９）首季新業務價值按年升１４％，表現遜市場預期，微跌０﹒２６％，報７７﹒４５元。中

移動（００９４１）在美國電訊業務經營申請遭否決，逆市回吐０﹒７６％，報７２﹒２元，創

近半年低位。

恆安國際（０１０４４）今日逆市有沽壓，收跌２﹒２％，報６６﹒７元，是表現最差藍籌

及國指股。



＊鏡頭出貨量升舜宇造好，中生新藥獲批上揚＊



舜宇（０２３８２）４月手機鏡頭出貨量按年升５９﹒９％，按月升３１﹒７％，符合野村

預期，被維持目標１１５元和買入評級，收漲４﹒７％，報９０﹒１５元，暫表現最好藍籌。瑞

聲科技（０２０１８）亦跟隨大市升１﹒５３％，報４６﹒６元。丘鈦科技（０１４７８）走高

４﹒５８％，報７﹒５４元。比亞迪電子（００２８５）揚１﹒５７％，報１２﹒９６元。

中生製藥（０１１７７）開發治療肺動脈高壓藥物「安立生坦片」，獲中國國家藥品監督管

理局頒發藥品註冊批件，收漲３﹒５６％，報７﹒２８元。藥明生物（０２２６９）繼兩日累挫

近８％後，隨市反彈４﹒１９％，報７８﹒３元，盤中高見７９﹒８元，收復五十天線（約７９

﹒２１元）。藥明康德（０２３５９）亦升７﹒７９％，報８７﹒１５元。三生製藥（０１５３

０）走高３﹒８６％，報１４元。石藥（０１０９３）則揚１﹒４８％，報１３﹒７２元。

特朗普收到來自中國國家主席習近平的信件，信中指希望中美可以達成協議，萬洲

（００２８８）今早曾反彈逾５％，不過接近中午徵稅限期，最終該股倒跌０﹒１３％，報

７﹒６２元。雨潤食品（０１０６８）午收有支持升５﹒２２％，報１﹒２１元。中糧肉食

（０１６１０）同樣漲３﹒３３％，報３﹒１元。



＊人幣回穩中資航空股漲，５Ｇ有追捧鐵塔反彈＊



離岸人民幣今早曾收復６﹒８２水平，高見６﹒８１８４兌一美元，現升４６點子。在岸人

民幣更一度升至６﹒７９７兌一美元，現升２０８點子，利好中資航空股。東航（００６７０）

申請非公開發行Ｈ股獲中證監受理，午收升４﹒１９％，報４﹒９７元。國航（００７５３）亦

漲３﹒１６％，報８﹒１７元，暫表現最好國指股。南航（０１０５５）上揚２﹒２６％，報５

﹒８７元。

５Ｇ股跟隨大市有追捧，當中鐵塔（００７８８）上日走低近６％後，現反彈３﹒５９％，

報２﹒０２元，收復五十天線（約１﹒９７元）。京信通信（０２３４２）漲４﹒４６％，報１

﹒６４元。長飛光纖（０６８６９）走高２﹒２１％，報１７﹒５８元。中通服

（００５５２）收高１﹒３４％，報６﹒０７元。聯想集團（００９９２）微升０﹒９４％，報

６﹒４７元。中興（００７６３）則升０﹒６７％，報２２﹒４元。

比亞迪（０１２１１）４月汽車總銷售量３７８３９輛，按年升１﹒２７％，今日終止過去

兩日跌勢，反彈微升０﹒５１％，報４９﹒１。吉利（００１７５）被中銀國際、大華繼顯降目

標１２至１６％，不過今日隨市升１﹒３３％，報１３﹒６８元。長汽（０２３３３）走高

２﹒２４％，報５﹒９３元。廣汽（０２２３８）漲１﹒２９％，報７﹒８５元。北汽

（０１９５８）揚０﹒６％，報４﹒９９元。



＊李偉傑：萬洲前景未明料試２５０天線，舜宇看好上望百元＊



由於美方於今日中午１２時上調中國商品關稅，港股今日早上反彈５００多點後升幅大為收

窄至不足２００點。財經評論員李偉傑對《經濟通通訊社》表示，港股短期仍會因中美貿易戰談

判結果而波動，未來需看內地股市反應，預料港股２９０００點關口有明顯阻力。

大市走勢波動，李偉傑不建議未持貨的投資者追貨，皆因目前中美貿易戰消息混亂，投資者

應持觀望的態度，等待利好消息才入市。另外，他認為，萬洲今日雖然反彈回升，但前景仍未明

朗，需看中美談判結果而定。他認為該股近日累積升幅太多，是時候回落，料試２５０天線（約

６﹒８３元）水平支持。不過，他為較為看好手機設備股，如舜宇光學。他表示中美貿易戰對舜

宇的影響不大，而且手機設備的需求量大，尤其在鏡頭方面，未來亦會發展更多人工智能的設備

，因此他中線看好該股，而短線還需看大市，目標價為１００元之上。（ｊｔ、ａｌ）

