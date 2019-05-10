【貿易開戰】大酒店：目前本港業務仍穩定，若貿易戰結束必然有助

《經濟通通訊社１０日專訊》大酒店（０００４５）董事總經理兼行政總裁郭敬文今日於股

東大會後表示，集團今年首季出租率下跌，承認今年首季表現較去年弱，主要由於去年有一宗較

大的生意，有利去年業績。他又指，貿易戰對酒店業務並無幫助，但若果貿易戰結束，對業務必

然有幫助，但強調本港業務暫時仍然穩定。

郭敬文指，香港半島酒店的房租主要視乎市場情況，若果市場走勢強勁，就會上調租金，但

現時環球市場的情況較難預測走向，因此難以估計集團未來的業績表現，期望能夠保持增長。他

又提到，本港零售業數年前表現非常強勁，雖然目前有所回落，但認為仍然屬於穩定。酒店旗下

的高端品牌商戶亦穩定，更有部分客戶有意增加舖位，因此對前景依然樂觀。

對於山頂纜車的升級工程，他指，目前正按照原訂計劃進行，纜車在上月底已暫停服務，以

進行第一期翻新工程，直至７月。明年亦將會進行第二期工程，工程完成後，纜車的乘客人數將

會提升近雙倍，相信將來能夠解決花園道的排隊問題。

集團對於仰光的半島酒店預期２０２１年開業，郭敬文指，若果公司只在較成熟的地方做投

資，難有理想效果，而集團亦有其他項目已在成熟市場上，因此較有興趣以較低投資額進入相對

未完全成熟的市場。

大酒店主席米高．嘉道理表示，倫敦半島酒店將於２０２１年落成，倫敦是個強勁的旅遊景

點，即使英國脫勾後，相信當地旅遊業仍會繼續發展，目前仍要時間等待當地問題解決，但仍然

對前景感到樂觀。（ｓｋ）

