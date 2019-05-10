中美貿易談判突生變故，香港貿發局助理總裁張淑芬指，貿發局會協助港商應對最新事態發
展帶來的挑戰，包括加強商貿配對服務，招募更多美國以外的買家，如組織東盟國家的買家參加
展覽會，擴闊港商未來生意渠道。《香港經濟日報》
10/05/2019 08:24
【貿易開戰】貿發局：加強商貿配對，助港商拓市場
中美貿易談判突生變故，香港貿發局助理總裁張淑芬指，貿發局會協助港商應對最新事態發
展帶來的挑戰，包括加強商貿配對服務，招募更多美國以外的買家，如組織東盟國家的買家參加
展覽會，擴闊港商未來生意渠道。《香港經濟日報》
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