【貿易開戰】貿發局：加強商貿配對，助港商拓市場

中美貿易談判突生變故，香港貿發局助理總裁張淑芬指，貿發局會協助港商應對最新事態發

展帶來的挑戰，包括加強商貿配對服務，招募更多美國以外的買家，如組織東盟國家的買家參加

展覽會，擴闊港商未來生意渠道。《香港經濟日報》

