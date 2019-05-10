《經濟通通訊社１０日專訊》政府推出的啟德舊跑道區第４Ｃ區４號商業╱酒店地皮將於今
日中午截標，該地皮享有全維港海景，屬優質市區商業用地，惟地皮規模較大，並有不可拆售之
規定，市場意見分歧。
據現場所見，暫時至少接獲２份標書，包括長實以獨資入標，另一份則不知名。
該４Ｃ區４號地盤面積約為１１﹒５１萬平方呎，可建樓面面積８６﹒３２萬平方呎，當中
３０至５０％需用作酒店用途。市場對該其估值由８２億至１１２﹒２億元，估計樓面地價為每
呎９５００元至１﹒３萬元。（ｂｎ）
10/05/2019 10:52
【地皮截標】啟德４Ｃ區４號商業地截標，暫收最少兩標書包括長實
《經濟通通訊社１０日專訊》政府推出的啟德舊跑道區第４Ｃ區４號商業╱酒店地皮將於今
日中午截標，該地皮享有全維港海景，屬優質市區商業用地，惟地皮規模較大，並有不可拆售之
規定，市場意見分歧。
據現場所見，暫時至少接獲２份標書，包括長實以獨資入標，另一份則不知名。
該４Ｃ區４號地盤面積約為１１﹒５１萬平方呎，可建樓面面積８６﹒３２萬平方呎，當中
３０至５０％需用作酒店用途。市場對該其估值由８２億至１１２﹒２億元，估計樓面地價為每
呎９５００元至１﹒３萬元。（ｂｎ）
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