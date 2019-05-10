《經濟通通訊社１０日專訊》財資市場公會數字顯示，港元拆息今早個別發展，但指標利率
回升，其中，作為樓按基準的一個月拆息結束七連跌，回升至１﹒７５０１８厘，與美元息差收
窄１個基點，至７０個基點。三個月拆息亦微升至２﹒０６厘，與美元息差收窄至大約４８個基
點。
至於隔夜拆息亦兩連漲，定盤報０﹒８６９２９厘，六個月拆息升至２﹒１２３２１厘，但
十二個月拆息微降至２﹒３１３２１厘。
港元匯價最新報７﹒８４８１，略高於上日收市價７﹒８４８４。港股在兩日累挫逾千點後
，今日終於止跌回升。（ｃｌ）
10/05/2019 11:38
【港元利率】一個月拆息結束七連跌回升至１﹒７５厘
《經濟通通訊社１０日專訊》財資市場公會數字顯示，港元拆息今早個別發展，但指標利率
回升，其中，作為樓按基準的一個月拆息結束七連跌，回升至１﹒７５０１８厘，與美元息差收
窄１個基點，至７０個基點。三個月拆息亦微升至２﹒０６厘，與美元息差收窄至大約４８個基
點。
至於隔夜拆息亦兩連漲，定盤報０﹒８６９２９厘，六個月拆息升至２﹒１２３２１厘，但
十二個月拆息微降至２﹒３１３２１厘。
港元匯價最新報７﹒８４８１，略高於上日收市價７﹒８４８４。港股在兩日累挫逾千點後
，今日終於止跌回升。（ｃｌ）
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