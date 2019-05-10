【港元利率】一個月拆息結束七連跌回升至１﹒７５厘

《經濟通通訊社１０日專訊》財資市場公會數字顯示，港元拆息今早個別發展，但指標利率

回升，其中，作為樓按基準的一個月拆息結束七連跌，回升至１﹒７５０１８厘，與美元息差收

窄１個基點，至７０個基點。三個月拆息亦微升至２﹒０６厘，與美元息差收窄至大約４８個基

點。

至於隔夜拆息亦兩連漲，定盤報０﹒８６９２９厘，六個月拆息升至２﹒１２３２１厘，但

十二個月拆息微降至２﹒３１３２１厘。

港元匯價最新報７﹒８４８１，略高於上日收市價７﹒８４８４。港股在兩日累挫逾千點後

，今日終於止跌回升。（ｃｌ）

