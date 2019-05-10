【貿易開戰】邱騰華：商會反應冷靜，已作好應有準備

《經濟通通訊社１０日專訊》美國在今日香港時間中午１２時正已向中國正式加徵２５％關

稅，商務及經濟局局長邱騰華與商會及中小企協會代表見面後會見傳媒指，美國施加關稅後，香

港業界相當關注，認為屬「雙輸局面」。不過，他表示商會反應冷靜，由於貿易戰已持續大半年

，對是次加徵關稅並沒有感到特別驚恐。

另外，他指各商會已作好準備應對貿易戰，早在大半年前已在內地以外的地方尋求新資源，

並會繼續留意貿易戰未來數月的發展。他又指，美國加徵關稅不止加重生產商的負擔，進口方亦

要付出代價，加重美國消費者的負擔。

邱騰華指，港府為了應對貿易戰，信保局已上調小營業額保單折扣，並把優惠期延遲一年。

銀根方面，他指政府推出的融資擔保亦持續增加至１５００萬元。他補充，政府亦會協助中小企

升級轉型，現正等待立法會批出另外１０億撥款，助企業擴闊市場。

邱騰華又提到，雖然今年首季香港的貿易數字仍為負數，但認為首季投資信心回升，

ＧＤＰ亦有上升，惟正面的投資心理會受加徵關稅影響，而全年的貿易情況則要取決於中美貿易

談判的結果。

同場的商會代表認為，由於加徵關稅的消息已被消化，商會的態度亦冷靜，但若美國再把餘

下３０００多億貨品加徵關稅，相信對會員會有更大的影響，亦要全球消費者共同分擔。

（ｊｏ）

