《經濟通通訊社１０日專訊》融太集團（０１１７２）預期，集團將於截至今年３月底止年
度錄得盈利較截去年同期之盈利約１５００萬元減少不少於８０％，主要由於建議收購位於四川
省之物業發展業務所產生之一次性之交易成本；印刷業務之貢獻下跌；及人民幣應收及應付款項
兌港元令匯兌收益淨額減少等因素綜合影響所致；部分溢利減少因來自物業投資業務（受惠於其
物業重估收益）的貢獻提高而有所抵銷。（ｊｏ）
10/05/2019 17:03
【企業盈警】融太集團（１１７２）料全年盈利按年減少逾８０％
《經濟通通訊社１０日專訊》融太集團（０１１７２）預期，集團將於截至今年３月底止年
度錄得盈利較截去年同期之盈利約１５００萬元減少不少於８０％，主要由於建議收購位於四川
省之物業發展業務所產生之一次性之交易成本；印刷業務之貢獻下跌；及人民幣應收及應付款項
兌港元令匯兌收益淨額減少等因素綜合影響所致；部分溢利減少因來自物業投資業務（受惠於其
物業重估收益）的貢獻提高而有所抵銷。（ｊｏ）
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