《再戰明天》劉鶴與美方明日繼續進行貿易磋商，港股下周一休市

《經濟通通訊社１０日專訊》明日（１１日），中國國務院副總理劉鶴與美方繼續就經貿問

題進行第十一輪磋商。下周一（１３日）美聯儲副主席克拉里達致開幕詞。



＊劉鶴與美方繼續就經貿問題進行第十一輪磋商＊



在外圍重要經濟活動上，明日，中國國務院副總理劉鶴與美方繼續就經貿問題進行第十一輪

磋商。

下周（１２日）舊金山聯邦儲備銀行總裁戴利在雪城大學獲頒榮譽學位並發表演講。

下周一，東盟與中日韓（Ａｓｅａｎ＋３）宏觀經濟研究辦公室首席經濟學家Ｈｏｅ Ｅｅ

Ｋｈｏｒ主持圓桌會議。

本港時間下周一晚９：０５ｐｍ，波士頓聯邦儲備銀行總裁羅森格倫在「Ｆｅｄ

Ｌｉｓｔｅｎｓ」會議致歡迎詞，９：１０ｐｍ，美聯儲副主席克拉里達致開幕詞，周二清晨

１２：５５ａｍ，其後兩人致閉幕詞。

下周一，歐盟外長舉行會談。



＊紐約儲行將公布第一季度家庭債務和信用報告＊



下周二（１４日）晚上１１：００ｐｍ，紐約聯邦儲備銀行將發布２０１９年第一季度家庭

債務和信用報告。

４：００ｐｍ，英倫銀行審慎監管局風險基礎設施、流動性和資本部門負責人Ｎｉｃｋ

Ｓｔｒａｎｇｅ將在第２１屆運營風險歐洲年會上發表主題演講。

８：３５ｐｍ，英倫銀行執行董事Ｄａｖｉｄ Ｒｕｌｅ在２０１９年英國保險商協會審慎

監管研討會發表主旨演講。



＊美國公布４月財政預算月報，港股下周一假期休市＊



在數據方面，明晨２：００ａｍ，美國公布４月財政預算月報，料財政盈餘由２１４３億美

元收窄至１６０５億美元。

明日，中國公布４月外商直接投資。

下周一，香港股市因假期休市。

下午１：００ｐｍ，日本公布３月領先指標，料由９７﹒１下滑至９６﹒２；同時指標料由

１００﹒４降至９９﹒６。



＊歐元區公布３月工業生產，美國公布４月進出口物價＊



下周二早上７：５０ａｍ，日本公布３月國際收支經常帳餘額，料由２﹒７萬億日圓上升至

３萬億日圓。

下周二下午２：００ｐｍ，德國公布４月消費者物價指數，月率料由０﹒４％升上１％；年

率料由１﹒３％升上２％。４：３０ｐｍ，英國公布３月國際勞工組織失業率（過去三個月），

料維持於１３﹒９％。

５：００ｐｍ，歐元區公布３月工業生產（經季節調整），月率跌幅料由０﹒２％擴闊至

０﹒４％；工業生產年率跌幅料由０﹒３％升上１％。歐洲經濟研究中心公布５月景氣判斷指數

。同時，德國公布５月歐洲經濟研究中心景氣判斷指數，料由３﹒１升上５。歐洲經濟研究中心

５月現況指數料由５﹒５升上５﹒６。

８：３０ｐｍ，美國公布４月出口物價月率，料由０﹒７％下滑至０﹒６％；進口物價月率

料由０﹒６％升上０﹒７％。



＊裕元派業績，會德豐和太古地產開股東會＊



在本港，下周二，太古地產（０１９７２）、神州租車（００６９９）、小米集團－Ｗ

（０１８１０）及會德豐（０００２０）等開股東會。

派業績公司有：裕元集團（００５５１）、新秀麗（０１９１０）和金山軟件

（０３８８８）等。（ｈｏ）

