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10/05/2019 11:30

【綠色金融】港府綠色債券開始路演，據報發行規模５－１０億美元

　　《經濟通通訊社１０日專訊》政府綠色債券計劃下的首批債券開始路演，據路透旗下
ＩＦＲ　Ａｓｉａ報道，該批綠色債券發行規模為５億至１０億美元，年期為３至５年。報導指
，路演地點包括香港、新加坡、英國、法國、德國及美國，聯席帳簿管理人包括東方匯理銀行（
Ｃｒｅｄｉｔ　Ａｇｒｉｃｏｌｅ）及匯豐。
　　香港政府本周二（７日）宣布就可能發售的綠色債券進行路演，金管局總裁陳德霖稱，發債
規模達１０００億港元，他個人估計，本港財政豐裕，並具高信貸評級，相信反應會相當良好。
（ｋｙ）

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「港元定存息率」大比拼 食息都要食得醒 https://goo.gl/i9KA4Y
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