【綠色金融】港府綠色債券開始路演，據報發行規模５－１０億美元

《經濟通通訊社１０日專訊》政府綠色債券計劃下的首批債券開始路演，據路透旗下

ＩＦＲ Ａｓｉａ報道，該批綠色債券發行規模為５億至１０億美元，年期為３至５年。報導指

，路演地點包括香港、新加坡、英國、法國、德國及美國，聯席帳簿管理人包括東方匯理銀行（

Ｃｒｅｄｉｔ Ａｇｒｉｃｏｌｅ）及匯豐。

香港政府本周二（７日）宣布就可能發售的綠色債券進行路演，金管局總裁陳德霖稱，發債

規模達１０００億港元，他個人估計，本港財政豐裕，並具高信貸評級，相信反應會相當良好。

（ｋｙ）

