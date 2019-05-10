【本港樓市】中原ＣＣＬ按周升１﹒１７％，與高位僅差１﹒３６％

《經濟通通訊社１０日專訊》中原城市領先指數ＣＣＬ報１８６﹒０７點，按周升

１﹒１７％，進一步迫近１８８﹒６４點歷史高位，現時相差１﹒３６％，中原地產研究部高級

聯席董事黃良昇相信，５月底公布的ＣＣＬ將會重返高位。

中原城市大型屋苑領先指數ＣＣＬ Ｍａｓｓ按周升１﹒１６％至１８９﹒０８點，ＣＣＬ

（中小型單位）按周升１﹒１３％至１８６﹒６６點。三大整體指數齊升１３周，是１９９７年

３月後首現。１３周計，ＣＣＬ Ｍａｓｓ累升１０﹒６６％，ＣＣＬ（中小型單位）升

１０﹒１６％，ＣＣＬ升９﹒４８％。

ＣＣＬ（大型單位）報１８３﹒０１點，按周上升１﹒３８％。近四周豪宅樓價持續出現一

跌一升局面，現時距離自己歷史高位２﹒７６％。



＊港九兩區最接近歷史高位，美對華加關稅影響三周後反映＊



四區之中，港九兩區最接近自己歷史高位，當中九龍ＣＣＬ Ｍａｓｓ僅相差０﹒４２％，

相信是八大整體指數中，最快重返自己歷史高位。九龍ＣＣＬ Ｍａｓｓ按周升１﹒９４％至

１８７﹒９１點，升幅為１１周最大。九龍樓價連升１２周共１３﹒４４％，創該區歷史最長連

升。港島ＣＣＬ Ｍａｓｓ按周升１﹒７３％至１９５﹒１９點，升幅為５周最大。新界西

ＣＣＬ Ｍａｓｓ按周升０﹒３９％至１６７﹒１８點，連升２周共１﹒２５％。新界東的

ＣＣＬ Ｍａｓｓ報１９７﹒２３點，按周下跌０﹒２９％。

黃良昇指出，本周一美國宣佈對中國入口商品加徵關稅至２５％，以致中美貿易戰談判氣氛

轉趨緊張，對香港樓價的影響將於三周後公布的ＣＣＬ開始反映。中美貿易戰對香港樓價走勢相

當關鍵，２０１８年美國對中國入口商品加徵關稅至１０％，樓價進入半年調整期，累跌約一成

水平。因此今周的談判進展將為樓價５月底重返高位後，提供重要的方向指示。（ｋｙ）

