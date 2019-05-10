【新股上市】太興集團拓展業務至台灣，首家餐廳正式開幕

《經濟通通訊社１０日專訊》計劃在主板上市的太興集團宣布拓展業務版圖至台灣，位於台

灣的首家「太興餐廳」昨天（９日）開幕。

餐廳位於微風台北車站二樓，佔地約２５００平方呎。

集團年初遞交主板上市申請，根據招股書，集團計劃在２０１９、２０２０及２０２１財年

分別於台灣開設１間、兩間及３間新餐廳。（ｓｋ）

