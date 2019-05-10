《經濟通通訊社１０日專訊》計劃在主板上市的太興集團宣布拓展業務版圖至台灣，位於台
灣的首家「太興餐廳」昨天（９日）開幕。
餐廳位於微風台北車站二樓，佔地約２５００平方呎。
集團年初遞交主板上市申請，根據招股書，集團計劃在２０１９、２０２０及２０２１財年
分別於台灣開設１間、兩間及３間新餐廳。（ｓｋ）
10/05/2019 10:07
【新股上市】太興集團拓展業務至台灣，首家餐廳正式開幕
《經濟通通訊社１０日專訊》計劃在主板上市的太興集團宣布拓展業務版圖至台灣，位於台
灣的首家「太興餐廳」昨天（９日）開幕。
餐廳位於微風台北車站二樓，佔地約２５００平方呎。
集團年初遞交主板上市申請，根據招股書，集團計劃在２０１９、２０２０及２０２１財年
分別於台灣開設１間、兩間及３間新餐廳。（ｓｋ）
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