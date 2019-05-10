《小傳日記》魚缸極反覆，好淡頗難捉；阿爺又出手，升勢可持久？

《小傳日記》花旗國對神州２０００億美金貨品調高收稅稅率至２５巴仙嘅限期，已經喺香

江時間中午１２點正式生效，國務院副總理「鶴叔」到達花旗國之後，就向傳媒表示，今次喺頂

住「壓力而戰」，而神州會用最大嘅誠意，真誠兼坦承嘅態度去解決兩國之間嘅分歧。另一方面

，花旗國總統侵侵（特朗普）表示，收到國家主席習大大（習近平）嘅一封「美麗信件」，又指

將會有機會同佢通吓電話。「孖屐」解讀為利好信號，美股隔晚（９日）急跌後尾市收復大部分

失地，道指收跌１３８點報２５８２８，納指軟３２點報７９１０點，標指收報２８７０點跌８

點。

港股今朝（１０日）出現技術性反彈，高開１５１點報２８４６２後，最多走高５２２點，

高見２８８３３，午收前花旗國加徵關稅嘅Ｄｅａｌｉｎｅ逼近，香江升幅顯著收窄，半日終收

升１８１點。

中美談判傾唔成，午後香江一度由升轉跌，走低１０７點報２８２０３，其後有傳神州國家

隊隨即入市「維穩」，令Ａ股拗腰倒升，帶動香江再度發力，最終收報２８５５０，升２３９點

或升近１巴仙，主板成交１２５０億銀微升約３巴仙。國企指數報１０９３１，升８５點或近１

巴仙。

上證綜指報２９３９，升８８點或升超過３巴仙，成交２７４１﹒７６億銀人仔。

大隻藍戰士方面，大象（００００５）牛皮，微升半巴仙，報６６﹒９銀。生發發

（００３８８）連跌四日累挫近一成一，今日跟「孖屐」反彈近２巴仙，報２５２銀。ＱＱ

（００７００）同神州醫師協會合作，建設「中國醫師之家」平台，該股全日走高近２巴仙，報

３８２銀。神州移動（００９４１）喺花旗國電訊業務嘅經營申請被否決，全日走低近１巴仙，

報７２﹒１銀。ＡＩＡ（０１２９９）公布截至本年３月底止第一季業績，期內新業務價值以實

質匯率計按年升１４巴仙至１１﹒７億美金，以固定匯率計升１８巴仙創新高，不過表現就差過

「孖屐」預期，股價一跌低見７５﹒６９銀，最終仍微升３毫子，報７７﹒９５銀。



＊大行唔唱好吉利仍走高，永利成績差股價遭挨打＊



車佬今日幾好運，中銀國際發表研究報告，將吉利（００１７５）「他屐」由１７銀降至

１５銀，評級由「買貨」降至「持有」；大華繼顯將「他屐」由２５銀降至２１銀，評級維持「

買貨」，不過今日缸友仲喺好捧佢，該股全日彈高２巴仙，報１３﹒７８銀。華晨

（０１１１４）揚近２巴仙，報７﹒８２銀。長汽（０２３３３）升近２巴仙，報５﹒９１銀。

廣汽（０２２３８）升２巴仙，報７﹒９１銀。比亞迪（０１２１１）跟升近１巴仙，報

４９﹒３銀。

賭佬今日向左走向右走，銀娛（０００２７）升近２巴仙，報５４﹒３５銀。澳博

（００８８０）踢高４巴仙，報９﹒５銀。金沙（０１９２８）走高近３巴仙，報

４１﹒４５銀。美高梅（０２２８２）揚２巴仙，報１４﹒３銀。永利馬交（０１１２８）

公布截至本年３月底止首季業績，期內，純利為１﹒９１億元美金，跌１６巴仙咁多，缸友們好

失望，全日軟１格，報１９﹒６８銀。



＊出貨數據佳舜宇多人買，５Ｇ再炒起中興股價飛＊



神州信通院發布數據顯示，４月份國內手機市場出貨量喺連跌５個月之後，按年增加近

７巴仙，帶動手機設備佬急升。其中，舜宇（０２３８２）最新公布，４月份手機鏡頭出貨量按

年走高近６成，一掃之前兩日累挫近８巴仙嘅頹態，該股全日揚逾５巴仙，報９０﹒７銀，喺全

日表現最佳藍戰士；比亞迪電子（００２８５）飆逾４巴仙，報１３﹒３２銀；瑞聲

（０２０１８）走高逾２巴仙，報４６﹒９銀；丘鈦（０１４７８）更升逾６巴仙，報７﹒６７

銀。

中聯通（００７６２）近日宣布，同中興（００７６３）、愛立信等公司已經率先完成驗證

５Ｇ毫米波基站嘅性能，消息帶動前者揚不足半巴仙報８﹒８４銀，後者股價則揚近４巴仙，報

２３﹒０５銀；中通服（００５５２）獲花旗唱好，「他屐」睇８﹒３銀，評級就睇「買貨」，

收市揚２巴仙，報６﹒１１銀。



＊賣地數據好中海外彈高，藥股升勢顯中生快領先＊



中原地產研究中心統計數據顯示，截至５月９日，全國５０大熱點城市賣地１﹒２２萬億銀

人仔，按年升逾１％。內房佬隨市走勢向好，中海外（００６８８）抽高逾２巴仙，報

２８﹒９銀。潤地（０１１０９）漲逾２巴仙，報３３﹒０５銀。融創（０１９１８）飛高高逾

４巴仙，報３７﹒６５銀。碧桂園（０２００７）飛起逾２巴仙，報１１﹒９２銀。萬科

（０２２０２）飛起逾２巴仙，報２９﹒１５銀。

藥佬跌咁多日，今日唔少缸友撈底，其中百濟神州（０６１６０）總收入７７８３﹒３萬美

金，按年增加１﹒３９倍，今日股價立即彈高近３％，報７３銀。中生製藥（０１１７７）升近

５巴仙，報７﹒３８銀。石藥（０１０９３）抽高逾２巴仙，報１３﹒８４銀。國藥

（０１０９９）踢高近１巴仙，報３０﹒３５銀。藥明生物（０２２６９）飛起逾５巴仙，報

７９﹒０５銀。周未愉快，下周二（１４日）見，請請！



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