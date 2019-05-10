【貿易開戰】普信：波動市況為新興市場提供趁低吸納的潛在機會

《環富通基金頻道１０日專訊》普信亞太地區多元資產管理主管Ｔｈｏｍａｓ

Ｐｏｕｌｌａｏｕｅｃ發表道，中美貿易談判未能於本周達成協議的風險顯著上升。由於早前市

場預測已消化中美達成協議的影響，短期內貿易緊張局勢預計會對市場造成衝擊。

亞洲市場很大機會首當其衝，跌幅普遍可達５％至１０％，這主要是因為區內各市場的樂觀

自滿情緒遠超全球其他市場。然而，從中長期來看，該行仍然看好亞洲股市，因當地實行寬鬆的

政策、估值具吸引力及經濟料將回升。

繼股價急跌後，中國股市已於近期企穩，更有利於投資者重新入市。有見及此，面對貿易形

勢引致的波動市況，新興市場可提供趁低吸納的潛在機會。該行認為，中國製藥和科技企業的表

現將會持續向好，而該行亦會關注哪些企業可受惠於中國為促進ＧＤＰ增長而推行的經濟刺激措

施。



＊中美貿易何去何從？＊



未來數月，中美貿易緊張局勢將繼續成為市場焦點，而有關發展仍然未見明朗。令人欣慰的

是，中國副總理劉鶴已決定赴美，表明貿易談判仍在進行中，而未來雙方亦將利用談判戰術以逐

步達成協議。

短期內中美有較大機會就貿易戰停火達成協議，而知識產權保護和技術轉讓等重大問題則仍

有待解決。由於關稅問題將對美國消費者造成較大打擊，加上美國總統大選舉行在即，面對與日

俱增的壓力，總統特朗普需在貿易談判上取得實質進展，故長遠來看情況似乎對中國更有利。

（ｈｏ）

