【貿易開戰】匯豐：港股或下試２７４００，減持出口股

貿易戰陰霾席捲全球，港股連番下挫，匯豐金融服務（亞洲）投資策略主管劉紹文接受本報

專訪時相信，本月調整壓力尚存，提醒現未屆撈貨時機。

劉紹文形容，貿戰局勢突變屬「黑天鵝」，按目前情況，戰事「只得兩個情景，第一是談判

圓滿解決；接下來其他情景已無所謂，無論是談判不愉快還是延期，市場一樣會負面解讀，因為

股市最討厭不確定性。而目前風險胃納減低，市場要把港股估值打個折扣，去反映不確定性。」

他進一步拆解，港股年初乘加息預期扭轉、內地大推經濟刺激政策等因素推動下超賣反彈，

但相關利好已漸獲消化，恆指估值又已回升至歷史平均，令吸引性下降，並指企業盈利增長預測

今年仍然下調，強調大市上漲只屬估值修復，「市場氣氛一旦逆轉，估值可以突然倒冧」。

鑑於氣氛轉差，劉紹文認為港股在「５窮月」的下調壓力甚大，而由去年低位起利用黃金比

率推算，恆指短期有機會下試２８０００點或２７４００點水平（相當於回調０﹒３８２倍或０

﹒５倍）。他補充，Ａ股近來急速回吐，恐加大港股「追跌」壓力，連同貿易談判陷入最極端狀

況，恆指估值最差可回落至近１０年低位，即９﹒２倍預測市盈率，相當於２４０００點，惟同

時提醒「現時我未看到環境會惡劣到如此情況」。

因應貿戰陰霾突襲，劉紹文建議，投資者宜趁機減持手機設備等出口相關股份，而汽車、

家電、內房、濠賭、科技、內險等板塊年內升勢顯著，故沽壓亦料強勁，且這些股份啤打

（Ｂｅｔａ）不低，短期大有機會跑輸大市，同樣應該先行鎖定利潤。

劉紹文續稱，市況波動下，部署可側重防守性股份，並精選２大方向，包括：（１）股息率

較低，且業務穩定增長、（２）業務前景略見波動，但息率偏高。他又指，聯儲局加息機會渺茫

，該行更料美國１０年期債息年底或回落至２﹒１厘，勢有利定息產品，而除了上述兩範疇股份

，投資者亦可留意美元計價高息債券。《香港經濟日報》

