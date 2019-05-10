傳國家隊入市維穩Ａ股急升，港股插水後反彈２３９點收２８５５０

《經濟通通訊社１０日專訊》隔晚美股受貿易戰升級拖累一度跌逾４００點，其後美國總統

特朗普表示，本周仍有機會與中方達成貿易協議，收復大部分失地。市場憧憬中美雙方繼續就貿

易爭議展開磋商，恆指高開１５１點報２８４６２點，之後與Ａ股齊齊在早段飆升，最高揚

５２２點報２８８３３。

然而，美國正式在本港時間中午十二時，增加對華２０００億商品關稅至２５％，中方亦回

應指不得不採取反制措施。港股在午後氣氛急劇轉勢，最低挫１０７點報２８２０３點，但很快

收復失地，跟隨Ａ股形成Ｖ型反彈，一度再漲近４００點。外電引述知情人士指，Ａ股急瀉後迅

速拉升，為國家隊資金入市托起。最終，恆指收市漲２３９點或上升０﹒８４％，報２８５５０

點，主板成交１２５０﹒３４億元微升約３％。恆安（０１０４４）逆市挫３﹒０８％，報

６６﹒１元，成為全日最差表現藍籌

國企指數報１０９３１，上升８６點或上升０﹒７９％。

Ａ股午後經歷深Ｖ式下挫後反彈，雙雙以接近全日最高位收市。上證指數報２９３９點，升

８８點或升３﹒１％；深成指數報９２３５，升３５８點或升４﹒０３％。兩市總成交高達

６１０１﹒７３億元人民幣，較上日急增逾４成。

本港重磅股普遍上升，友邦（０１２９９）首季新業務價值僅升１４％遜預期，股價受壓曾

低見７５﹒９５元，但收市仍微升０﹒３９％報７７﹒９５元；匯控（００００５）揚

０﹒６８％，報６６﹒９元；港交所（００３８８）獲中金維持買入評級，升１﹒６１％，報

２５２元；騰訊（００７００）走高１﹒７％，報３８２元；建行（００９３９）升０﹒４７％

，報６﹒４７元。



＊關稅今午起實施，萬洲一度挫逾２％＊



豬肉股今日隨市彈高，直接受貿易戰影響的萬洲國際（００２８８）午後曾因美國落實增加

關稅而下挫逾２％，其後Ｖ型反彈，收市升幅收窄，僅升０﹒９２％，報７﹒７元。其他豬肉股

方面，中糧肉食（０１６１０）走高４﹒６７％，報３﹒１４元；雨潤食品（０１０６８）漲

４﹒３５％，報１﹒２元。

中港股市今日齊齊反彈，帶動中資金融股包括內險股有追捧，平保（０２３１８）重上

５０天線（約８８﹒７４４元），揚２﹒４８％收８８﹒８５元；新華保險（０１３３６）漲

３﹒０８％，報３８﹒５元；中國太平（００９６６）升２﹒４１％，報２１﹒２５元；國壽

（０２６２８）亦走高１﹒２４％，報１９﹒５６元。

汽車股普遍上揚，吉利（００１７５）被中銀國際及大華繼顯看淡，但今日隨市升

２﹒０７％，報１３﹒７８元；比亞迪（０１２１１）４月份汽車總銷售量按年升１﹒２７％，

今年頭４個月總銷量按年升４﹒２１％，但全日股價只漲０﹒９２％，報４９﹒３元；廣汽

（０２２３８）走高２﹒０６％，報７﹒９１元；華晨中國（０１１１４）升１﹒６９％，報

７﹒８２元。



＊舜宇４月手機鏡頭出貨量增，帶動同業急漲＊



受惠４月手機鏡頭出貨量按年升近六成，舜宇光學（０２３８２）急漲５﹒３４％，報

９０﹒７元，並為全日最佳表現藍籌。同板塊的股份亦被帶動，瑞聲科技（０２０１８）升

２﹒１８％，報４６﹒９元；丘鈦科技（０１４７８）走高６﹒３８％，報７﹒６７元；比亞迪

電子（００２８５）升４﹒３９％，報１３﹒３２元。

中資電訊股個別發展，中移動（００９４１）遭美國禁止在當地開展電訊業務，走低

０﹒８９％，報７２﹒１元；中聯通（００７６２）宣布與中興（００７６３）、愛立信等公司

已率先完成驗證５Ｇ毫米波基站的性能，中聯通揚０﹒１１％，報８﹒８４元；中興更飆高

３﹒６％，報２３﹒０５元；中通服（００５５２）獲花旗唱好，指其受惠於中國５月份可能發

放５Ｇ商用前試點牌照，升２％，報６﹒１１元。

藥股今日落獲炒起，中生製藥（０１１７７）其下的肺動脈高壓藥物獲批，揚４﹒９８％，

報７﹒３８元，收復５０天線（７﹒３２１元），兼為第二佳表現藍籌；藥明生物

（０２２６９）獲野村看好，首予「買入」評級，目標價為１１１元，今漲５﹒１９％，報

７９﹒０５元；藥明康德（０２３５９）揚６﹒８％，報８６﹒３５元；三生製藥

（０１５３０）升６﹒０８％，報１４﹒３元；石藥（０１０９３）升２﹒３６７％，報

１３﹒８４元。（ｙｋ）

