【本港樓市】公屋一般申請平均輪候時間維持在５﹒５年

《經濟通通訊社１０日專訊》房委會最新數字顯示，截止今年３月底，共有約２５﹒４萬宗

公屋申請，其中有約１４﹒６萬宗為一般公屋申請，以及約１０﹒８萬宗為配額及計分制下的非

長者一人申請。一般申請的平均輪候時間維持在５﹒５年，長者一人申請者平均輪候２﹒９年。

（ｃｗ）

