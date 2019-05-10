《經濟通通訊社１０日專訊》房委會最新數字顯示，截止今年３月底，共有約２５﹒４萬宗
公屋申請，其中有約１４﹒６萬宗為一般公屋申請，以及約１０﹒８萬宗為配額及計分制下的非
長者一人申請。一般申請的平均輪候時間維持在５﹒５年，長者一人申請者平均輪候２﹒９年。
（ｃｗ）
10/05/2019 13:21
【本港樓市】公屋一般申請平均輪候時間維持在５﹒５年
《經濟通通訊社１０日專訊》房委會最新數字顯示，截止今年３月底，共有約２５﹒４萬宗
公屋申請，其中有約１４﹒６萬宗為一般公屋申請，以及約１０﹒８萬宗為配額及計分制下的非
長者一人申請。一般申請的平均輪候時間維持在５﹒５年，長者一人申請者平均輪候２﹒９年。
（ｃｗ）
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