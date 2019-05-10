【移交逃犯】委員會鬧雙胞，石禮謙指相信明日不會有衝突

《經濟通通訊社１０日專訊》立法會修訂《逃犯條例》法案委員會出現「鬧雙胞」的情況，

民主黨涂謹申及經民聯石禮謙明早分別召開會議。

石禮謙對民主派提早半小時開會表示「不緊要」，指在香港這個文明社會下，大家都是按法

律和《議事規則》去工作。至於被問到會否憂慮與民主派「爭櫈坐」，他指明天再算，但相信不

會有衝突。（ｃｗ）（ｚｚ）

