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10/05/2019 14:12

【移交逃犯】鍾國斌：若台方不同意移交陳同佳，修例就沒逼切性

　　《經濟通通訊社１０日專訊》港府多番強調修訂《逃犯條例》的其中一個目的為盡快處理台
灣殺人案，惟台灣陸委會昨（９日）表明，在赴港或在港的台灣人被移送到大陸的威脅未能排除
之前，即使香港通過修訂《逃犯條例》，台灣政府都不會同意移交陳同佳。　
　　自由黨黨魁鍾國斌認為，如台灣當局正式作出有關公布，修例就沒有急切性，港府沒有必要
７月前完成修例，期望政府與各方議員可從長計議，亦希望明日法案委員會能避免衝突發生。
（ｃｗ）（ｚｚ）

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「港元定存息率」大比拼 食息都要食得醒 https://goo.gl/i9KA4Y
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