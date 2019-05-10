《經濟通通訊社１０日專訊》立法會修訂《逃犯條例》之法案委員會風波不斷。民主派向立
法會秘書長陳維安發律師信及提出不信任動議。立法會內務委員會主席李慧琼指，收到有議員提
出對陳維安的不信任動議，但會暫緩處理，先尋求外界法律意見。
多名民主派質疑，以往議員提出不信任動議，都不需要尋求外界法律意見，批評李慧琼包庇
陳維安。李慧琼則強調自己的做法符合《議事規則》，又指議員對立法會的僱員工作有意見，應
在行管會處理。（ｃｗ）（ｚｚ）
10/05/2019 15:18
【香港政情】內會主席李慧琼暫緩處理對陳維安不信任動議
《經濟通通訊社１０日專訊》立法會修訂《逃犯條例》之法案委員會風波不斷。民主派向立
法會秘書長陳維安發律師信及提出不信任動議。立法會內務委員會主席李慧琼指，收到有議員提
出對陳維安的不信任動議，但會暫緩處理，先尋求外界法律意見。
多名民主派質疑，以往議員提出不信任動議，都不需要尋求外界法律意見，批評李慧琼包庇
陳維安。李慧琼則強調自己的做法符合《議事規則》，又指議員對立法會的僱員工作有意見，應
在行管會處理。（ｃｗ）（ｚｚ）
|FOCUS10/05/2019
【FOCUS】華府加稅25%生效 股市押錯注 「五窮」有排驚
|生財有道10/05/2019
《開市Good Morning》林嘉麒：港股仍可企穩二萬八
|國際動態10/05/2019
英哈里王子愛兒 取名Archie
|生財有道09/05/2019
《盤後部署》中美談判明日最關鍵 港股或需下試27500點
|生財有道09/05/2019
《開市Good Morning》熊麗萍：騰訊400元阻力仍較大
|FOCUS09/05/2019
【FOCUS】貴豬來襲CPI未見頂 反制或再祭匯率牌
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰