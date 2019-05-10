【香港政情】內會主席李慧琼暫緩處理對陳維安不信任動議

《經濟通通訊社１０日專訊》立法會修訂《逃犯條例》之法案委員會風波不斷。民主派向立

法會秘書長陳維安發律師信及提出不信任動議。立法會內務委員會主席李慧琼指，收到有議員提

出對陳維安的不信任動議，但會暫緩處理，先尋求外界法律意見。

多名民主派質疑，以往議員提出不信任動議，都不需要尋求外界法律意見，批評李慧琼包庇

陳維安。李慧琼則強調自己的做法符合《議事規則》，又指議員對立法會的僱員工作有意見，應

在行管會處理。（ｃｗ）（ｚｚ）

