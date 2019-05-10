【香港政情】立法會將召開特別內會處理對李慧琼不信任動議

《經濟通通訊社１０日專訊》２４名民主派議員計劃向立法會內務委員會主席李慧琼提出不

信任動議。

內務委員會今日處理有關動議，李慧琼提出因利益衝突，自己以及２４名聯署的民主派議員

都不應主持討論，建議由其餘議員當中，最資深的自由黨張宇人主持。民主派則認為應由沒有參

與聯署的熱血公民鄭松泰主持，或抽籤決定。李慧琼最後以投票方式表決，通過由張宇人主持，

張宇人表示，會召開特別內會處理有關動議。（ｃｗ）（ｚｚ）

