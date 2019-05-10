【駐滬專電】上海海關改革報關流程，提高通關時效

《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕１０日上海專電》上海海關公布，實行「提前申報」改革政

策後，一季度上海海關關區進口、出口整體通關時間分別較２０１８年底縮短３１％和２３％。

「提前申報」即鼓勵外貿企業在自願的前提下，實施貨物到港前的艙單提前傳輸、企業提前

申報和海關提前分析，絕大部分低風險的進口貨物到港後，企業可到船邊直接提走貨物，實現「

靠泊即提」；出口貨物到港後即可放行裝船。目前，已有１５％外貿企業選擇「提前申報」。

在稅收徵管領域，上海海關正在推廣「匯總徵稅」、「自報自繳」、「關稅保證保險」等改

革，提高「先放後稅」的應用比例，降低通關成本；全面實施稅單和出口原產地證書的企業自主

打印，推廣國際貿易「單一窗口」減免稅業務辦理功能，方便企業足不出戶辦理業務；主動提供

合規管理指導以及關稅技術疑難問題的咨詢與解決渠道，幫助外貿企業提前確定商品歸類、價格

、原產地等稅收要素。

另外，針對重點商品的進出口，上海海關將進口食品的審批時間從２０個工作日縮短至５個

工作日；將進口肉類、水產品的現場開箱查驗比例從１００％壓縮至３０％；對進口鮮活農產品

實施綠色通道驗放等便利措施；對木質包裝實施優先檢疫、屬地集中監管、出口前監管等便利措

施；推行進口礦產品「先放後檢」模式，今年首４個月，這一改革措施已惠及６９６批次、

２１﹒５億美元的進口礦產品，平均驗放時長由２２天縮短至４天。

