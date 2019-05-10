【科創板】中信證券等９家券商已開通科創板轉融通業務權限

《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕１０日上海專電》內地媒體報道，目前中信證券、中信建投

證券、銀河證券、海通證券、申萬宏源證券、國泰君安證券、華泰證券、國信證券和招商證券等

９家券商已開通科創板轉融通業務權限，並已展開相關系統測試。

