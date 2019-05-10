【駐滬專電】上海支持民企總部開展供應鏈金融

《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕１０日上海專電》上海市商務委、上海市發改委等部門日前

發布《上海鼓勵設立民企總部的若干意見》，從金融政策、人才政策、營商環境等方面給民營企

業總部加大支持力度，意見自６月１５日起施行，有效期五年。

金融支持方面，《意見》指出，支持民企總部開展供應鏈金融，對經認定的總部，可加入中

徵應收帳款融資服務平台。支持民企總部申報上海市創業投資引導基金、上海市天使投資引導基

金等政府引導基金。對內部資金有統一管理需求的總部，支持其按照有關規定申報設立財務公司

。

《意見》還指出，鼓勵民企總部開展各類跨境人民幣業務。支持民企優化外匯資金集中運營

管理，促進貿易投資便利化。符合條件的民企可開展跨國公司外匯資金集中運營管理業務。

此外，對經認定的民營企業總部，上海市各區可以給予開辦、租房等資助。對經認定的總部

型機構升級為企業總部的，以及民企總部併購重組國內外上市公司的，各區可給予獎勵。

人才政策方面，《意見》表示，要大力支持民營企業總部引進所需的高級管理人員、專業技

術人才、有特殊貢獻者等各類優秀人才。

根據《意見》，民企申請認定企業總部，應當符合下列條件：一、在上海市註冊且持續經營

１年及以上；二、上年末資產總額達到１億元人民幣；三、上年度營業收入超過１０億元人民幣

；四、除上海本市外，擁有２個或２個以上分支機構。

