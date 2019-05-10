【貿易開戰】馬駿：中國若實施反制對ＧＤＰ負面影響０﹒３百分點

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１０日北京專電》資本市場高度關注本周中美貿易磋商的結

果。不少人擔心如果談判無法達成協議，美國對中國２０００億美元的出口產品提高關稅，中國

立刻採取反制措施，是否會對中國經濟帶來嚴重的下行壓力，資本市場是否會出現恐慌。人民銀

行貨幣政策委員會委員馬駿認為，即使貿易衝突按美國所威脅的版本升級，中國也採取相應的反

制，這些措施對中國實體經濟的影響並不大，或者說會明顯小於２０１８年股市反應所隱含的衝

擊力度。用經濟模型的計算結果是，如果美國把來自中國２０００億美元出口產品的關稅稅率從

１０％提高到２５％，中國也實施相應的反制，這個情景對中國ＧＤＰ增速的負面影響在０﹒３

個百分點左右，屬可控範圍。



＊實體經濟表現明顯改善，中國減稅力度超美國＊



馬駿稱，去年股市跌得很慘，部分原因是當時資本市場無法判斷貿易摩擦對經濟的真實影響

，容易出現過度反應。另外，去年中國還面臨著經濟持續減速、影子銀行融資渠道過度收縮、一

些不當輿論衝擊民企信心、減稅等改革紅利尚未到位等問題。這些問題的疊加對當時的資本市場

信心造成了嚴重衝擊。

但是，最近幾個月中國的實體經濟表現已經有了明顯改善，３月和４月的ＰＭＩ等領先指數

持續走好，政府和監管部門出台了一系列明確支持民企以及解決其融資難的具體政策，中國減稅

的力度也超過美國。更值得注意的是，由於宏觀政策的滯後效應，最近出台的更加積極的財政政

策和貨幣條件的改善應該會在今後幾個季度內逐漸釋放其對實體經濟的提升作用。目前的國內宏

觀經濟與政策環境應該會幫助市場提升其對新的外部衝擊的韌性。

