【科創板】科創板兩融業務或實行Ｔ＋１強制平倉

《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕１０日上海專電》《中國證券報》引述多位券商人士指，部

分券商已經計劃將科創板的兩融平倉時間確定為Ｔ＋１，即Ｔ日日終清算後維持擔保比例低於約

定比例的，Ｔ＋１日時如果擔保比例繼續跌破該約定比例，券商將直接進行強制平倉。

