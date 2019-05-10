《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕１０日上海專電》《中國證券報》引述多位券商人士指，部
分券商已經計劃將科創板的兩融平倉時間確定為Ｔ＋１，即Ｔ日日終清算後維持擔保比例低於約
定比例的，Ｔ＋１日時如果擔保比例繼續跌破該約定比例，券商將直接進行強制平倉。
10/05/2019 09:05
【科創板】科創板兩融業務或實行Ｔ＋１強制平倉
《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕１０日上海專電》《中國證券報》引述多位券商人士指，部
分券商已經計劃將科創板的兩融平倉時間確定為Ｔ＋１，即Ｔ日日終清算後維持擔保比例低於約
定比例的，Ｔ＋１日時如果擔保比例繼續跌破該約定比例，券商將直接進行強制平倉。
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