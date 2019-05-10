【駐京專電】國務院：２０２０年建成一批嬰幼兒照護服務機構

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１０日北京專電》國務院辦公廳近日印發《關於促進３歲以

下嬰幼兒照護服務發展的指導意見》。《意見》強調，發展嬰幼兒照護服務的重點是為家庭提供

科學養育指導，並對確有照護困難的家庭或嬰幼兒提供必要的服務。到２０２０年，嬰幼兒照護

服務的政策法規體系和標準規範體系初步建立，建成一批具有示範效應的嬰幼兒照護服務機構；

到２０２５年，多元化、多樣化、覆蓋城鄉的嬰幼兒照護服務體系基本形成，人民群眾的嬰幼兒

照護服務需求得到進一步滿足。

《意見》提出了三方面的任務舉措。一是加強對家庭嬰幼兒照護的支持和指導。全面落實產

假政策，支持脫產照護嬰幼兒的父母重返工作崗位，為家長及嬰幼兒照護者提供嬰幼兒早期發展

指導服務。

二是加大對社區嬰幼兒照護服務的支持力度。按標準和規範建設嬰幼兒照護服務設施及配套

安全設施，鼓勵通過市場化方式，採取公辦民營、民辦公助等多種形式，在就業人群密集的產業

聚集區域和用人單位完善嬰幼兒照護服務設施。

三是規範發展多種形式的嬰幼兒照護服務機構。支持用人單位在工作場所為職工提供福利性

嬰幼兒照護服務，鼓勵支持有條件的幼兒園開設托班，支持各類嬰幼兒照護服務機構提供多樣化

、多層次的嬰幼兒照護服務。

