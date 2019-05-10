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即市新聞

10/05/2019 08:38

【貿易開戰】環時社評：中國不喜歡貿易戰，迄今沒對美方說過狠話

　　《經濟通通訊社１０日專訊》官媒《環球時報》題為「中國不喜歡貿易戰，但我們能承受它
」的社評指出，美國全面加徵關稅的最壞情況，將會對中國的經濟運行產生一定影響，對這種影
響既不能無視，也不能誇大。
　　按照華盛頓的威脅，美國最終將對近６０００億美元的所有中國輸美商品都加徵２５％的關
稅。在實際情況中，這肯定做不到。而且一些產品即使加稅，也不意味著就不能賣到美國。如果
其中有一半商品無法向美國出口，這個估計已經是很高的。

＊美國全面加徵關稅，僅影響中國４％出口＊

　　社評指，中國的對美出口約佔中國全部出口的１６％。也就是說，美國全面加徵關稅後，在
很糟的情況下可能有８％的中國出口產品需要轉換渠道消化。有經濟學家分析，其中的一半消化
掉有很高概率可以實現。這樣下來，中國會有４％的出口受到影響。由於出口對中國經濟拉動的
份額一直在下降，這種影響轉化成ＧＤＰ以後，肯定是很小的百分之零點幾。
　　社評指，我們不想和美國打貿易戰，希望早點達成協議。但是華盛頓不該逼我們打。非要搞
到「誰怕誰啊」的那種境地，中國真不是華盛頓當前政策圈以為的那個中國。中國政府迄今沒有
對美方說過狠話，但我們是唯一把與美國的貿易戰打到兩三千億美元水平的國家。如果美方想見
識這個東方大國的耐力，那麼請便。
　　社評又稱，如果貿易戰一直打到２０２０年美國大選，美國方面顆粒無收，付出的全是代價
，金融市場嚴重動盪，那的確將是經濟史上最大的政治笑話。（ｃｔ）

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