【貿易開戰】劉鶴：帶著誠意而來，希望理性坦誠地與美方交換意見

《經濟通通訊社１０日專訊》據《新華社》報道，國務院副總理、中美全面經濟對話中方牽

頭人劉鶴９日抵達華盛頓，將與美方舉行第十一輪中美經貿高級別磋商。劉鶴抵達後表示：「我

是帶著誠意而來，希望在當前特殊形勢下，理性、坦誠地與美方交換意見。中方認為，加徵關稅

不是解決問題的辦法，對中美雙方不利，對世界也不利」。（ｃｔ）

