【數據解讀】馬駿：信用收縮局面逆轉，新增貸回落符合季節性特徵

《經濟通通訊社１０日專訊》人行公布４月金融數據，一改上月全面超預期的強勁表現，４

月新增人民幣貸款和社融增量明顯回落，顯示實體融資需求能否持續恢復仍待進一步考證。

內地《金融時報》引述人行顧問馬駿表示，雖然一些數據較３月份稍有回落，但總體上金融

數據延續了一季度較好的增長態勢。總體來看，信用收縮局面得到逆轉，Ｍ２、銀行貸款、社會

融資規模增速都高於之前的預期。

馬駿分析指，４月末，Ｍ２同比增長８﹒５％，社會融資規模同比增長１０﹒４％，與名義

ＧＤＰ增速基本匹配。具體來看，８﹒５％的Ｍ２增速是除今年３月份之外，過去１４個月以來

的最高點；１０﹒４％的社會融資規模增速也是除今年３月份之外，過去７個月以來的高點。

４月當月新增貸款受季節性因素影響，往往會有所回落。４月新增貸款１﹒０２萬億元（人

民幣﹒下同），較３月有一定回落，符合季節性特徵，是合理的。如果綜合前４個月的數據來看

，貸款和社會融資規模增長還是比較快的，１－４月份金融機構新增貸款同比多增７９１２億元

；社會融資規模增量同比多１﹒９３萬億元。

他認為，儘管內外部還有較多不確定性，但中國貨幣政策仍有充足的應對空間，人行貨幣政

策工具箱也非常豐富。人行會根據經濟形勢變化及時預調微調，為經濟穩定發展營造適宜的貨幣

金融環境。（ｅｗ）

