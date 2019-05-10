【貿易開戰】貿戰升級中國具體反制措施未明，滬指示威式收漲３％

《經濟通通訊社１０日專訊》於本港時間中午１２時，美國正式將２０００億美元中國輸美

商品關稅稅率從１０％上調至２５％，中國商務部雖表明將採取反制措施，但沒披露具體詳情。

Ａ股市場今早強升，貿易戰正式升級後，午後強烈波動，滬綜指由升轉倒跌，但在５分鐘後出現

示威式Ｖ彈，且愈升愈急，最後以全日接近最高位收市，大漲３﹒１％，報２９３９﹒２１點，

收復兩千九關，但累計本周仍然大跌４﹒５％，為連續第三個星期下跌。

深成指更飆３﹒９１％，報９２３５﹒３９點，創業板指同飆４﹒３８％。券商板塊急升，

科技股強彈，全日近１３０隻Ａ股漲停。

兩市成交下午明顯增，全日成交６１０２億元人民幣，比上日（９日）成交大增４１％；香

港下周一（１３日）為佛誕假期，滬股通、深股通今日及下周一關閉。



＊科技板塊強勢升，與美國制裁作對＊



美國加徵至２５％關稅的商品，大多指向「中國製造２０２５」計劃的戰略產業，其中最受

影響的商品是數據機、路由器等其他數據傳輸類商品，總價值超過２００億美元，其次為印刷電

路板類商品，價值約１２０億美元。

惟Ａ場科技股並沒有受重大利淡消息影響，反而出現示威式的狂飆：軟件股方面，華勝天成

（滬：６００４１０）、中國軟件（滬：６００５３６）漲停，浪潮軟件（滬：６００７５６）

升８﹒４％，太極股份（深：００２３６８）升６％；５Ｇ概念股方面，躍岭股份

（深：００２７２５）、匯源通信（深：０００５８６）等股漲停，中興（深：００００６３）

漲９﹒１％，Ａ股聯通（滬：６０００５０）升４﹒３％；晶片股方面，士蘭微（滬：６００４

６０）漲停，中科曙光（滬：６０３０１９）升９﹒６％，三安光電（滬：６００７０３）升６

﹒３％。



＊閃現國家隊身影，券商保險領漲＊



Ａ股大復仇，外電引述分析師指出，有可能是國家隊資金在護盤，證據是最近幾日ＥＴＦ逆

向流入的量比較大，而對應的都是保險券商等板塊。今日券商及保險股為升市主力軍，中信建投

（滬：６０１０６６）急漲６﹒９％，中國銀河（滬：６０１８８１）升６﹒１％，海通證券（

滬：６００８３７）升６％，華泰證券（滬：６０１６８８）升５％。

保險股方面，新華保險（滬：６０１３３６）升６﹒６％，平保（滬：６０１３１８）升６

﹒２％，中國太保（滬：６０１６０１）升５﹒１％。（ｅｙ）



表列滬深股市主要指數



收市 升╱跌 成交金額

（點） （％） （億元人民幣）

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滬深３００指數 ３７３０﹒４５ ＋３﹒６３



上證綜合指數 ２９３９﹒２１ ＋３﹒１０ ２７４１﹒７６

深證綜合指數 １５６８﹒６２ ＋３﹒８３ ３３５９﹒９７



上證Ｂ股指數 ２９９﹒５７ ＋１﹒７６ １﹒８８

深證Ｂ股指數 ９７２﹒８１ ＋１﹒６５ ０﹒９０



上證１８０指數 ８２８２﹒０９ ＋３﹒５２

上證３８０指數 ４６４８﹒３０ ＋３﹒４０



深證成份指數 ９２３５﹒３９ ＋４﹒０３

中小創新指數 １８５８﹒５０ ＋３﹒９１

深圳創業板指數 １５３３﹒８７ ＋４﹒３８

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