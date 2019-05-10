  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

10/05/2019 15:05

【貿易開戰】貿戰升級中國具體反制措施未明，滬指示威式收漲３％

　　《經濟通通訊社１０日專訊》於本港時間中午１２時，美國正式將２０００億美元中國輸美
商品關稅稅率從１０％上調至２５％，中國商務部雖表明將採取反制措施，但沒披露具體詳情。
Ａ股市場今早強升，貿易戰正式升級後，午後強烈波動，滬綜指由升轉倒跌，但在５分鐘後出現
示威式Ｖ彈，且愈升愈急，最後以全日接近最高位收市，大漲３﹒１％，報２９３９﹒２１點，
收復兩千九關，但累計本周仍然大跌４﹒５％，為連續第三個星期下跌。
　　深成指更飆３﹒９１％，報９２３５﹒３９點，創業板指同飆４﹒３８％。券商板塊急升，
科技股強彈，全日近１３０隻Ａ股漲停。
　　兩市成交下午明顯增，全日成交６１０２億元人民幣，比上日（９日）成交大增４１％；香
港下周一（１３日）為佛誕假期，滬股通、深股通今日及下周一關閉。

＊科技板塊強勢升，與美國制裁作對＊

　　美國加徵至２５％關稅的商品，大多指向「中國製造２０２５」計劃的戰略產業，其中最受
影響的商品是數據機、路由器等其他數據傳輸類商品，總價值超過２００億美元，其次為印刷電
路板類商品，價值約１２０億美元。
　　惟Ａ場科技股並沒有受重大利淡消息影響，反而出現示威式的狂飆：軟件股方面，華勝天成
（滬：６００４１０）、中國軟件（滬：６００５３６）漲停，浪潮軟件（滬：６００７５６）
升８﹒４％，太極股份（深：００２３６８）升６％；５Ｇ概念股方面，躍岭股份
（深：００２７２５）、匯源通信（深：０００５８６）等股漲停，中興（深：００００６３）
漲９﹒１％，Ａ股聯通（滬：６０００５０）升４﹒３％；晶片股方面，士蘭微（滬：６００４
６０）漲停，中科曙光（滬：６０３０１９）升９﹒６％，三安光電（滬：６００７０３）升６
﹒３％。
　　
＊閃現國家隊身影，券商保險領漲＊

　　Ａ股大復仇，外電引述分析師指出，有可能是國家隊資金在護盤，證據是最近幾日ＥＴＦ逆
向流入的量比較大，而對應的都是保險券商等板塊。今日券商及保險股為升市主力軍，中信建投
（滬：６０１０６６）急漲６﹒９％，中國銀河（滬：６０１８８１）升６﹒１％，海通證券（
滬：６００８３７）升６％，華泰證券（滬：６０１６８８）升５％。
　　保險股方面，新華保險（滬：６０１３３６）升６﹒６％，平保（滬：６０１３１８）升６
﹒２％，中國太保（滬：６０１６０１）升５﹒１％。（ｅｙ）

　　　　　　　　　　　　　　　　　表列滬深股市主要指數

　　　　　　　　　　　　　　　收市　　　　　　　升╱跌　　　　　　成交金額
　　　　　　　　　　　　　　　（點）　　　　　　（％）　　　　　（億元人民幣）
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　滬深３００指數　　　３７３０﹒４５　　　＋３﹒６３　

　　　上證綜合指數　　　　２９３９﹒２１　　　＋３﹒１０　　　　２７４１﹒７６
　　　深證綜合指數　　　　１５６８﹒６２　　　＋３﹒８３　　　　３３５９﹒９７

　　　上證Ｂ股指數　　　　　２９９﹒５７　　　＋１﹒７６　　　　　　　１﹒８８
　　　深證Ｂ股指數　　　　　９７２﹒８１　　　＋１﹒６５　　　　　　　０﹒９０

　　　上證１８０指數　　　８２８２﹒０９　　　＋３﹒５２
　　　上證３８０指數　　　４６４８﹒３０　　　＋３﹒４０

　　　深證成份指數　　　　９２３５﹒３９　　　＋４﹒０３
　　　中小創新指數　　　　１８５８﹒５０　　　＋３﹒９１
　　　深圳創業板指數　　　１５３３﹒８７　　　＋４﹒３８
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

返回新聞主頁

「港元定存息率」大比拼 食息都要食得醒 https://goo.gl/i9KA4Y
最新專題
More
FOCUS10/05/2019
【FOCUS】華府加稅25%生效 股市押錯注 「五窮」有排驚
生財有道10/05/2019
《開市Good Morning》林嘉麒：港股仍可企穩二萬八
國際動態10/05/2019
英哈里王子愛兒 取名Archie
生財有道09/05/2019
《盤後部署》中美談判明日最關鍵 港股或需下試27500點
生財有道09/05/2019
《開市Good Morning》熊麗萍：騰訊400元阻力仍較大
FOCUS09/05/2019
【FOCUS】貴豬來襲CPI未見頂 反制或再祭匯率牌
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet社創SoIN】無障畫創大賽 -「網上我最喜愛獎」公眾投票

【得獎名單】「我最喜愛的社企計劃」全民投票

【etnet Bonus賞你】《野遊去保育》生態旅遊書

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金