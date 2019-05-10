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10/05/2019 08:05

滬股通、深股通今日關閉，港股通如常開通

　　《經濟通通訊社１０日專訊》５月１３日為香港佛誕翌日假期，港股休市。滬股通、深股通
（北向交易）提早今日關閉，港股通（南向交易）則如常。滬深股市今日正常交易。
　　港股５月１４日復市，滬港通、深港通南北方交易均回復正常開通。（ｃｔ）

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