【聚焦人幣】人幣兌一美元即期開市升１５９點子，報６﹒８０６８

《經濟通通訊社１０日專訊》人民幣兌一美元中間價今報６﹒７９１２，較上個交易日貶

２４７點子，創１月２５日以來新低。

人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今早高開１５９點子，報６﹒８０６８，上個交易日即

期匯率收盤報６﹒８２２７。

興業研究認為，美元指數重返強勢區間、風險情緒變動打開美元對人民幣階段性上行空間。

當前人民幣匯率基本面優於２０１８年第三季度，需繼續關注中國經濟數據表現。（ｃａ）

