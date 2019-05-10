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即市新聞

10/05/2019 09:37

【聚焦人幣】人幣兌一美元即期開市升１５９點子，報６﹒８０６８

　　《經濟通通訊社１０日專訊》人民幣兌一美元中間價今報６﹒７９１２，較上個交易日貶
２４７點子，創１月２５日以來新低。
　　人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今早高開１５９點子，報６﹒８０６８，上個交易日即
期匯率收盤報６﹒８２２７。
　　興業研究認為，美元指數重返強勢區間、風險情緒變動打開美元對人民幣階段性上行空間。
當前人民幣匯率基本面優於２０１８年第三季度，需繼續關注中國經濟數據表現。（ｃａ）

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