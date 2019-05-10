【人行收水】人行今日不開展逆回購操作，全周共投放５００億元

《經濟通通訊社１０日專訊》人民銀行公布，目前銀行體系流動性總量處於較高水平，今日

不開展逆回購操作，連續第二日暫停逆回購。

公開市場今日沒有逆回購到期，即零投放零回籠。全周逆回購操作量共５００億元人民幣，

累投放５００億元人民幣。（ａｃ）

