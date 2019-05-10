《經濟通通訊社１０日專訊》人民銀行公布，目前銀行體系流動性總量處於較高水平，今日
不開展逆回購操作，連續第二日暫停逆回購。
公開市場今日沒有逆回購到期，即零投放零回籠。全周逆回購操作量共５００億元人民幣，
累投放５００億元人民幣。（ａｃ）
10/05/2019 09:16
【人行收水】人行今日不開展逆回購操作，全周共投放５００億元
《經濟通通訊社１０日專訊》人民銀行公布，目前銀行體系流動性總量處於較高水平，今日
不開展逆回購操作，連續第二日暫停逆回購。
公開市場今日沒有逆回購到期，即零投放零回籠。全周逆回購操作量共５００億元人民幣，
累投放５００億元人民幣。（ａｃ）
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