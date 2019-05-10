【貿易開戰】商務部：對美加稅深表遺憾，將不得不採必要反制措施

《經濟通通訊社１０日專訊》中國商務部新聞發言人表示，美方已將２０００億美元中國輸

美商品的關稅從１０％上調至２５％，中方對此深表遺憾，將不得不採取必要反制措施。第十一

輪中美經貿高級別磋商正在進行中，希望美方與中方相向而行、共同努力，通過合作和協商辦法

解決存在的問題。

據《彭博》早前引述知情人士稱，在美國提高關稅的最後期限前，美國與中國之間周四舉行

的貿易談判幾乎沒有取得任何進展。白宮稍早表示，中國副總理劉鶴與財政部長姆努欽和美國貿

易代表萊特希澤周五將繼續談判。（ｗｌ）

