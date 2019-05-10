【ＦＯＣＵＳ】華府加稅２５％生效，股市押錯注，「五窮」有排驚

【ＦＯＣＵＳ】周五（１０日）早市雙雙急升的中港股市，押注「暫緩加稅」被證實失算。

隨著美國貿易代表辦公室（ＵＳＴＲ）宣布，如期上調對２０００億美元中國商品關稅由１０％

加至２５％，道期應聲由升轉跌近百點，滬指、恆指午後會否因商務部秒速表示「將反制」而上

演大反轉倍受關注。

拋開中國古訓「威宜自嚴而寬」，對華關稅「先加後減」策略上勝過「先減後加」不論，美

國３月對中國的貿易逆差縮小至近３年最低，顯然給了侵侵「關稅戰顯效」的理由。他周四

（９日）就對記者稱，「我們的替代選項（ａｌｔｅｒｎａｔｉｖｅ）非常棒」，被普遍相信是

預告加稅。

此外，大大給侵侵的信件中據報提及「公平」二字，加之雖然雙方周五早上將繼續談判，但

侵侵就不會如此前一樣會見鶴叔，顯示雙方難有重大突破，勢「邊打邊談」。



＊大大信件據報提及「公平」＊



鶴叔當地時間周四下午５時抵達美國貿易代表辦公室，與萊特希澤、努欽進行約９０分鐘的

會談後對媒體稱，他是本著誠意到來，希望雙方能夠以坦率和理性的方式解決分歧。受消息提振

加上空頭回補，滬指早市一度收復２９００，恆指最多漲逾５００點。

雙方於Ｍｅｔｒｏｐｏｌｉｔａｎ Ｃｌｕｂ共晉工作晚餐後，鶴叔返回下榻酒店，萊特希

澤、努欽則前往橢圓形辦公室向侵侵匯報。儘管談判次日將繼續，但消息就指，雙方幾無進展，

而侵侵周五的日程表也並無與鶴叔會面的安排。

坊間傳言，聲稱「ｐｒｏｂａｂｌｙ ｓｐｅａｋ ｔｏ ｈｉｍ ｂｙ ｐｈｏｎｅ﹒」

的侵侵最快周四晚將與大大通電話；但另有消息指，大大給侵侵的信件，除了表示「讓我們一起

努力，做成一些事情」，亦有提及「公平」二字。

另一促使侵侵兌現加稅推文的因素，或還包括來自舊金山聯儲的一項研究。根據其估算，美

國１４﹒３萬億美元的年消費支出中，有１１％來自進口商品，而中國商品在其中佔１６％，意

味著僅佔全部美國消費者支出的１﹒７６％。

研究並指，對２０００億美元中國商品加稅２５％，即使全部轉嫁給消費者，對價格的總體

影響僅０﹒１個百分點；即使２５％稅率擴大到所有中國商品，影響亦僅０﹒４個百分點。



＊已離港貨物免加稅留非官方窗口＊



此結論與亞特蘭大聯儲行長Ｒａｐｈａｅｌ Ｂｏｓｔｉｃ的觀點似乎背道而馳。他表示，

關稅上調可能推動美國企業將成本轉嫁給消費者，而美國可能接近價格壓力推高通脹的臨界點。

儘管ＵＳＴＲ如期宣布上調關稅，但據周三（８日）公布的聯邦公報，周五１２時０１分前

已離港的中國貨物將不會被徵收新的關稅，顯示為周五的談判留下餘地。

高盛就指，此實際上製造了一個非官方窗口，並可能持續兩星期（假設中國貨物周五從離港

到抵達美國所需時間），在這段時間裏，談判可以繼續並產生一個達成協議的「軟」期限。

侵侵再打響關稅牌，現時最受關注的莫過於聲稱「深表遺憾」的中國商務部將以何措施「反

制」，及中美股市的反應。港股會否如分析師最差預計般，於「五窮月」下試２８０００點或

２７４００點水平，甚至近１０年低位的２４０００點？拭目以待。（經濟通通訊社 俞瑾）

