【企業盈警】南旋（１９８２）料年度盈轉虧，減值撥備最少５億元

《經濟通通訊社１０日專訊》南旋控股（０１９８２）指，預期截至３月３１日止年度將錄

得虧損，而去年度則錄得溢利約３﹒２７億元。

該集團指，儘管製造針織產品核心收益較強勁，惟面臨若干利潤率壓力，但預期虧損來自製

造針織鞋面及針織鞋的保麗信集團無形資產預期減值撥備，其屬非現金性質。該集團指考慮全球

經濟不明朗因素及現時於該行業面臨的激烈競爭，減值撥備估計不少於５億元。

該集團將於６月底前公布業績。（ｗｈ）

