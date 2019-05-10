《經濟通通訊社１０日專訊》南旋控股（０１９８２）指，預期截至３月３１日止年度將錄
得虧損，而去年度則錄得溢利約３﹒２７億元。
該集團指，儘管製造針織產品核心收益較強勁，惟面臨若干利潤率壓力，但預期虧損來自製
造針織鞋面及針織鞋的保麗信集團無形資產預期減值撥備，其屬非現金性質。該集團指考慮全球
經濟不明朗因素及現時於該行業面臨的激烈競爭，減值撥備估計不少於５億元。
該集團將於６月底前公布業績。（ｗｈ）
10/05/2019 07:53
【企業盈警】南旋（１９８２）料年度盈轉虧，減值撥備最少５億元
《經濟通通訊社１０日專訊》南旋控股（０１９８２）指，預期截至３月３１日止年度將錄
得虧損，而去年度則錄得溢利約３﹒２７億元。
該集團指，儘管製造針織產品核心收益較強勁，惟面臨若干利潤率壓力，但預期虧損來自製
造針織鞋面及針織鞋的保麗信集團無形資產預期減值撥備，其屬非現金性質。該集團指考慮全球
經濟不明朗因素及現時於該行業面臨的激烈競爭，減值撥備估計不少於５億元。
該集團將於６月底前公布業績。（ｗｈ）
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