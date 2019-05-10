《經濟通通訊社１０日專訊》順興集團（０１６３７）預期，截至３月３１日止年度淨利潤
較去年度淨利潤約３５６０萬元，下跌３０％至４０％，即介乎２１３６萬至２４９２萬元，而
淨利潤下跌主因毛利及毛利率下降，受行業內競爭加劇，使其採用更具競爭力的定價策略以獲取
新項目，並聘用更多僱員以處理目前手頭獲授項目，導致直接員工成本增加。
該集團將於６月公布業績。（ｗｈ）
10/05/2019 07:53
【企業盈警】順興集團（０１６３７）料年度淨利潤跌最多４０％
《經濟通通訊社１０日專訊》順興集團（０１６３７）預期，截至３月３１日止年度淨利潤
較去年度淨利潤約３５６０萬元，下跌３０％至４０％，即介乎２１３６萬至２４９２萬元，而
淨利潤下跌主因毛利及毛利率下降，受行業內競爭加劇，使其採用更具競爭力的定價策略以獲取
新項目，並聘用更多僱員以處理目前手頭獲授項目，導致直接員工成本增加。
該集團將於６月公布業績。（ｗｈ）
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