【企業盈警】賓仕（１７０５）料年度扣上市開支前少賺最多６０％

《經濟通通訊社１０日專訊》賓仕（０１７０５）預期，截至３月３１日止年度純利將較去

年度純利，不包括非經常性上市開支減少介乎約５０％至６０％，以去年度有關純利為３４８０

萬元計，即今年度有關純利介乎１３９２萬至１７４０萬元。

該集團指，純利大跌主因零售業務利潤率降低，尤其是下半年度受激烈競爭所致，而且關閉

若干不盈利店舖而錄一次性虧損外，為應付業務持續擴張而導 致行政開支增加。

該集團將於６月２８日或之前公布業績。（ｗｈ）

