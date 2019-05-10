《經濟通通訊社１０日專訊》雅居樂（０３３８３）斥約３３﹒１４億元人民幣，增持擁有
武漢市江夏區廟山辦事處鄔樹村地皮５０％股權，成全資擁有。
該集團指，該地盤面積約４０﹒６６萬平方米，將作住宅用途，預計總建築面積約
７８﹒５５萬平方米，包括預售建築面積約２７﹒５８萬平方米，未售建築面積約５０﹒９７萬
平方米。該集團指，收購可創造更多收入及提供資本增值潛力。（ｗｈ）
10/05/2019 07:53
《神州民企》雅居樂（３３８３）逾３３億人幣悉數增持武漢市地皮
《經濟通通訊社１０日專訊》雅居樂（０３３８３）斥約３３﹒１４億元人民幣，增持擁有
武漢市江夏區廟山辦事處鄔樹村地皮５０％股權，成全資擁有。
該集團指，該地盤面積約４０﹒６６萬平方米，將作住宅用途，預計總建築面積約
７８﹒５５萬平方米，包括預售建築面積約２７﹒５８萬平方米，未售建築面積約５０﹒９７萬
平方米。該集團指，收購可創造更多收入及提供資本增值潛力。（ｗｈ）
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