《神州民企》雅居樂（３３８３）逾３３億人幣悉數增持武漢市地皮

《經濟通通訊社１０日專訊》雅居樂（０３３８３）斥約３３﹒１４億元人民幣，增持擁有

武漢市江夏區廟山辦事處鄔樹村地皮５０％股權，成全資擁有。

該集團指，該地盤面積約４０﹒６６萬平方米，將作住宅用途，預計總建築面積約

７８﹒５５萬平方米，包括預售建築面積約２７﹒５８萬平方米，未售建築面積約５０﹒９７萬

平方米。該集團指，收購可創造更多收入及提供資本增值潛力。（ｗｈ）

