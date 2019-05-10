《日入而息》美國加徵關稅生效，中國宣布反制措施，港商作好準備

《今天重點》﹡美國向中國加微關稅生效

﹡中國商務部：對美加稅深表遺憾，將不得不採取反制措施

﹡傳國家隊入市維穩，港股隨Ａ股反彈，收升近２４０點

﹡邱騰華：商會反應冷靜，已作好應有準備

﹡地政署：啟德４Ｃ區４號商業地╱酒店地共接獲６標書

﹡恆指季檢，成份股無變動，但國指將加入潤啤、龍湖、碧桂園及新奧能源

等，國航、華能國電等被剔出





《即日市況》﹡傳國家隊入市維穩Ａ股急升，港股插水後反彈２３９點收２８５５０



《深滬股市》﹡貿戰升級中國具體反制措施未明，滬指示威式收漲３％



《美元匯價》﹡區內基本面乏善足陳，歐元受制阻力仍看淡；歐元最新報１﹒１２２７╱

３２，日圓最新報１０９﹒７９╱８２



《公司業績》﹡神州數字（０８２５５）首季虧損縮窄至８６８萬元人民幣，不派息

﹡國聯證券（０１４５６）４月淨利２７０１萬元人民幣，按年跌近６２％

﹡富智康（０２０３８）首季持續經營虧損收窄至６８７７萬美元

﹡利民實業（００２２９）首季按年少賺６﹒４％至７６６萬元

﹡越南製造（００４２２）首季虧損按年擴大至３７６萬美元

﹡依利安達（０１１５１）首季純利按年跌４１％至４２５萬美元



《公司資訊》﹡Ｍａｇａ Ｅｘｐｏ（０１３６０）被狙擊：最快下周發公告澄清

﹡太興集團拓展業務至台灣，首家餐廳正式開幕

﹡百威英博分拆百威亞太在港上市，已上載初步招股文件

﹡Ｐｅｒｓｔａ（０３３９５）與加拿大吉星能源訂天然氣輸送協議

﹡大酒店（０００４５）旗下香港半島酒店首季出租率跌１０個百分點；目前

本港業務仍穩定，若貿易戰結束必然有助

﹡中聯通（００７６２）公司嚴格執行美國法規，歡迎當局對其作出監管

﹡易居企業（０２０４８）額外發１億美元７﹒７５厘優先票據

﹡晨訊科技（０２０００）４月收入按年跌７１％，首四月跌７０﹒６％

﹡Ｍｅｇａ Ｅｘｐｏ（０１３６０）建議更改公司名稱決議案獲通過

﹡證監會表示比速科技（０１３７２）股權高度集中

﹡寶勝國際（０３８１３）４月綜合經營收益淨額按年升１０％至２５億元

﹡正恆國際（００１８５）建議改名為「正商實業」



《國企紅籌》﹡中再保（０１５０８）去年提供３萬億元人民幣海外保險，恐襲綁架有得保

﹡華潤電力（００８３６）附屬電廠４月售電量按年跌３﹒３％

﹡中石化油服（０１０３３）收購合營公司華美孚泰餘下股權協議今生效

﹡中鐵建（０１１８６）中標銀川市土地整理項目，項目總投資額４２億

﹡廣汽（０２２３８）４月產量及銷量分別下跌６％及５％



《神州民企》﹡騰訊（００７００）與中國醫師協會合作建醫師服務平台，助力培訓教育

﹡五洲國際（０１３６９）出售無錫市物業，涉資４０００萬元人民幣

﹡禹洲地產（０１６２８）４月合約銷售額升２８％



《中國要聞》﹡ＳＴ長生涉信披違規遭中證監立案調查

﹡北京君正擬調整重組方案，今日起停牌

﹡華澤鈷鎳、中毅達信息披露違規受查，兩公司年報難產

﹡４月以來賣地數量明顯增，４５城年內賣地金額超百億

﹡內地去年４Ｋ電視機頂盒用戶數達１﹒５億

﹡亞投行首次發外債２５億美元，獲逾４４億美元認購

﹡省域投資環境競爭力報告：廣東北京江蘇排前三

﹡國資投資運營試點醞釀擴圍，將出逾３０項目放權措施

﹡愛奇藝表示對旗下院線電影保底，內容製作投入續高增長

﹡外匯局表示一季度經常帳戶順差增至５８６億美元

﹡深圳證監局表示進一步提升私募基金監管執法水平

﹡銀保監表示首季末商業銀行不良貸款率持平於１﹒８％

﹡人行擬進一步便利境外機構投資者投資銀行間債市

﹡去年郵政行業業務總量首破萬億元，快遞破５００億件

﹡乘聯會表示內地廣義乘用車銷量連續１１個月同比下跌

﹡樂視網否認遭融創掏空，暫無重組或資產注入計劃

﹡人行今日不開展逆回購操作，全周共投放５００億元；人行上海總部表示推

進減稅降費政策性退庫工作

﹡上交所新受理３家企業科創板上市申請

﹡中信證券等９家券商已開通科創板轉融通業務權限

﹡科創板兩融業務中，標的資產佔比將被限制在３０％以內

﹡民生銀行獲批發行４００億元人民幣無固定期限資本債券

﹡國務院表示２０２０年建成一批嬰幼兒照護服務機構

﹡上海支持民企總部開展供應鏈金融

﹡金融與發展實驗室官員：不能指望全面量寬來刺激經濟

﹡外交部表示中美元首一直通過各種形式保持聯繫

﹡白宮發言人表示中美代表同意美國時間周五繼續進行磋商

﹡兩中國黑客被控入侵四家美企，盜取８０００萬人個人資料

﹡馬駿稱中國若實施反制對ＧＤＰ負面影響０﹒３百分點

﹡商務部表示對美加稅深表遺憾，將不得不採必要反制措施

﹡國家電網董事長會見馬化騰，共同推動能源互聯網建設

﹡首季末商銀資本充足率上升，鼓勵更審慎納入逾期貸款

﹡金融與發展實驗室官員：ＰＰＩ短期穩定，長期呈弱勢

﹡中證監對３宗案作行政處罰，涉ＳＴ藍豐等；去年證券期貨市場違法機構

１２５１家；中證監對５家上市公司未披露年報立案調查

﹡張平稱美國加關稅，中方不回應是最好選擇

﹡新疆億路未披露遭中證監調查，再被上交所發監管函

﹡深圳機場４月旅客吞吐量按月降５％，按年升１﹒９％

﹡住建部表示進一步規範發展公租房，推進租賃補貼

﹡陸家嘴今年力爭億元人幣稅收樓宇破百幢



《寶島快訊》﹡台股收跌０﹒２％，報１０７１２﹒９９點



《其他消息》﹡內會主席李慧琼暫緩處理對陳維安不信任動議；立法會將召開特別內會處理

對李慧琼不信任動議

﹡５９名社福界選委聯署，促政府撤回修例

﹡委員會鬧雙胞，石禮謙指相信明日不會有衝突

﹡鍾國斌稱若台方不同意移交陳同佳，修例就沒逼切性

﹡歐智華、盧偉國和胡文新獲委任為機管局成員，任期三年

﹡邱騰華稱商會反應冷靜，已作好應有準備

﹡陳帆稱縮短公屋輪候時間需較長時間改善

﹡地政署表示啟德４Ｃ區４號商業地╱酒店地共接獲６標書

﹡金管局向銀傳集團及匯元通卡服務發出儲值支付工具牌照；金管局向銀傳集

團及匯元通卡服務發出儲值支付工具牌照

﹡中原ＣＣＬ按周升１﹒１７％，與高位僅差１﹒３６％

﹡公屋一般申請平均輪候時間維持在５﹒５年

﹡港府綠色債券開始路演，據報發行規模５－１０億美元

﹡銀公表示歡迎金管局再發虛擬銀行牌照，料為業界帶來良性競爭；不明朗因

素仍存在，籲業界提高風險管理意識

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