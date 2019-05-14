《日出而作》道指瀉６１７點，中國上調美國關稅，比特幣期貨急飆



《外圍重點》歐美主要股市指數收市：



紐約道瓊斯 ２５３２４．９９ 跌 ６１７．３８點╱２．３８％

標普５００ ２８１１．８７ 跌 ６９．５３點╱２．４１％

納斯達克 ７６４７．０２ 跌 ２６９．９２點╱３．４１％

倫敦富時１００ ７１６３．６８ 跌 ３９．６１點╱０．５５％

法蘭克福ＤＡＸ １１８７６．６５ 跌 １８３．１８點╱１．５２％

巴黎ＣＡＣ４０ ５２６２．５７ 跌 ６４．８７點╱１．２２％



﹡香港時間８：００ａｍ美元兌日圓１０９．２１，歐元兌美元１．１２３４



《最新資訊》﹡山東銀保監局核准齊魯銀行ＩＰＯ上市

﹡美國最高法院批准針對蘋果ＡｐｐＳｔｏｒｅ集體訴訟

﹡波士頓聯儲表示或在中美貿易戰引發經濟衰退時減息

﹡高銀（５３０）啟德住宅地，獲工銀亞洲融資３６億元

﹡中美貿戰累美股跌油價回吐，市場避險情緒高漲金價升

﹡中美貿易戰升級道指急跌６１７點，美債息現倒掛

﹡中國報復美國加徵關稅，避險圓匯瑞郎有追捧

﹡ＭＳＣＩ增２６隻Ａ股入中國指數，包括１８隻創業板

﹡６行加息搶存，３個月華僑永亨２﹒９５厘居首

﹡必瘦站（０１８３０）料全年營運利潤大增

﹡津上機床（０１６５１）料年度溢利增逾八成

﹡萬景控股（０２１９３）料全年淨利潤大減逾８０％

﹡宏利可扣稅自願供款供款期及金額，較合資格年金靈活

﹡卜蜂（０００４３）首季轉賺４１６５萬美元，越南業務收益增

﹡工銀亞洲亞太區現金管理中心客戶年均增長一成，力拓跨境客戶

﹡中金公司（０３９０８）首季純利增近２８％至逾９億人幣

﹡中國優通（０６１６８）擬發新股加現金投資分銷藥物

﹡利亞（００８３１）料次季零售續跌，因貿易戰拖累

﹡俄鋁（００４８６）首季少賺４９﹒８％至２﹒７３億美元

﹡維亞生物（０１８７３）孵化業務未來數年將迎收成期

﹡騰訊（００７００）代理《艾蘭島》獲發進口網遊版號

﹡中國還擊，下月起對６００億美元美商品提高關稅稅率

﹡特朗普計劃下月與習近平在Ｇ２０峰會上會晤

﹡特朗普未決定是否對３２５０億美元中國商品加徵關稅

﹡國務院試行開展對美加徵關稅商品排除工作

﹡中美貿戰升級，離岸早盤觸６﹒９２創近５個月低



《國企紅籌》﹡華電福新（００８１６）４月總發電量按年增逾２５％



《神州民企》﹡金鷹商貿（０３３０８）斥８０００萬人幣購徐州市物業



《中國要聞》﹡李克強把穩定和擴大就業放在更突出位置

﹡習近平主持中央政治局會議：審議長三角一體化綱要

﹡劉鶴重大原則決不讓步，三個核心關切問題必須解決

