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即市新聞

14/05/2019 07:50

《油金掠影》中美貿戰累美股跌油價回吐，市場避險情緒高漲金價升

　　《經濟通通訊社１４日專訊》中美貿易磋商情勢急轉直下，引發市場恐慌，於早盤推高油價
後，因有情報顯示幾艘油輪在中東遭到破壞性襲擊，可能導致供應受擾，油價周一（１３日）下
跌，跟隨美國股市走勢。
　　７月布蘭特原油期貨跌０﹒３９美元或０﹒５５％，收報每桶７０﹒２３美元，曾觸及每桶
７２﹒５８美元高位。紐約６月原油期貨跌０﹒６２美元或１％，收報每桶６１﹒０４美元，曾
觸及每桶６３﹒３３美元。
　　油價受到股市和其他風險資產重挫打壓，主要因為中美貿易戰升級，促使投資者紛紛轉向美
債等避險資產。市場擔心全球最大的兩個經濟體之間的貿易戰可能進一步升級，導致全球經濟脫
離正軌。
　　中國無視美國總統特朗普的警告，上調包括冷凍蔬菜、液化天然氣在內一系列美國進口商品
的關稅。上周華盛頓提高了２０００億美元中國進口商品的關稅，外界普遍預期中國會採取報復
行動。
　　沙特表示兩艘沙特油輪在阿聯酋海岸附近遇襲，油價因而漲超過１美元，但目前未清楚襲擊
如何發生。
　　阿聯酋周日指，四艘商業船隻在富查伊拉附近遭到襲擊，富查伊拉是全球最大的船舶加油中
心，該港口位於重要的石油出口航道霍爾木茲海峽附近。但美國能源部周一表示，相信全球石油
市場供應充足。
　　有了解伊朗與歐盟談判情況的消息人士指，伊朗堅持每日至少出口１５０萬桶石油，是美國
制裁下５月預期出口的三倍，以此作為該國留在國際核協議中的條件。
　　美國能源資料協會周一發表報告中稱，預計美國七個主要頁岩油田６月石油產量將每日增加
約８﹒３萬桶，至約８４９萬桶的新高。

＊鈀金大跌近３％至１３２３美元水平＊

　　中國宣布將對特朗普政府徵收的關稅進行報復，引發市場動盪，投資者紛紛尋求避險，黃金
價格周一攀升，有望創下近三個月來的最大單日漲幅。
　　現貨金漲１﹒１％至１２９９﹒３美元，盤中曾觸及１３０１﹒１美元，是４月中以來最高
。金價有望錄得２月中以來最大單日百分比升幅。美國期金漲１﹒１％，收報１３０１﹒８美元

　　在美國總統特朗普警告中國不要報復後，中國反擊表示將提高一系列美國商品的關稅，消息
令全球股市承壓，並將美國較長期公債收益率推至六周低位。
　　美元指數亦跌至逾三周低位，令持有其他貨幣的投資者感到黃金價格便宜。
　　金價稍早曾觸及日低１２８１﹒３５美元，主要因為貿易憂慮加劇打壓人民幣，以及全球最
大黃金買家中國的需求，人民幣兌美元匯率亦跌至去年１２月以來最低水平。
　　其他貴金屬方面，鈀金大跌２﹒５％，報１３２３﹒５１美元。鉑金跌１﹒５％，報
８４７﹒９美元。現貨白銀漲０﹒１％，報１４﹒７７美元。（ａｌ）

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