《油金掠影》中美貿戰累美股跌油價回吐，市場避險情緒高漲金價升

《經濟通通訊社１４日專訊》中美貿易磋商情勢急轉直下，引發市場恐慌，於早盤推高油價

後，因有情報顯示幾艘油輪在中東遭到破壞性襲擊，可能導致供應受擾，油價周一（１３日）下

跌，跟隨美國股市走勢。

７月布蘭特原油期貨跌０﹒３９美元或０﹒５５％，收報每桶７０﹒２３美元，曾觸及每桶

７２﹒５８美元高位。紐約６月原油期貨跌０﹒６２美元或１％，收報每桶６１﹒０４美元，曾

觸及每桶６３﹒３３美元。

油價受到股市和其他風險資產重挫打壓，主要因為中美貿易戰升級，促使投資者紛紛轉向美

債等避險資產。市場擔心全球最大的兩個經濟體之間的貿易戰可能進一步升級，導致全球經濟脫

離正軌。

中國無視美國總統特朗普的警告，上調包括冷凍蔬菜、液化天然氣在內一系列美國進口商品

的關稅。上周華盛頓提高了２０００億美元中國進口商品的關稅，外界普遍預期中國會採取報復

行動。

沙特表示兩艘沙特油輪在阿聯酋海岸附近遇襲，油價因而漲超過１美元，但目前未清楚襲擊

如何發生。

阿聯酋周日指，四艘商業船隻在富查伊拉附近遭到襲擊，富查伊拉是全球最大的船舶加油中

心，該港口位於重要的石油出口航道霍爾木茲海峽附近。但美國能源部周一表示，相信全球石油

市場供應充足。

有了解伊朗與歐盟談判情況的消息人士指，伊朗堅持每日至少出口１５０萬桶石油，是美國

制裁下５月預期出口的三倍，以此作為該國留在國際核協議中的條件。

美國能源資料協會周一發表報告中稱，預計美國七個主要頁岩油田６月石油產量將每日增加

約８﹒３萬桶，至約８４９萬桶的新高。



＊鈀金大跌近３％至１３２３美元水平＊



中國宣布將對特朗普政府徵收的關稅進行報復，引發市場動盪，投資者紛紛尋求避險，黃金

價格周一攀升，有望創下近三個月來的最大單日漲幅。

現貨金漲１﹒１％至１２９９﹒３美元，盤中曾觸及１３０１﹒１美元，是４月中以來最高

。金價有望錄得２月中以來最大單日百分比升幅。美國期金漲１﹒１％，收報１３０１﹒８美元

。

在美國總統特朗普警告中國不要報復後，中國反擊表示將提高一系列美國商品的關稅，消息

令全球股市承壓，並將美國較長期公債收益率推至六周低位。

美元指數亦跌至逾三周低位，令持有其他貨幣的投資者感到黃金價格便宜。

金價稍早曾觸及日低１２８１﹒３５美元，主要因為貿易憂慮加劇打壓人民幣，以及全球最

大黃金買家中國的需求，人民幣兌美元匯率亦跌至去年１２月以來最低水平。

其他貴金屬方面，鈀金大跌２﹒５％，報１３２３﹒５１美元。鉑金跌１﹒５％，報

８４７﹒９美元。現貨白銀漲０﹒１％，報１４﹒７７美元。（ａｌ）

