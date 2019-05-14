【操作睇日子】上市公司供股、派送除權及股本重組生效日期

《經濟通通訊社１４日專訊》藍籌股就派發股息陸續「除淨」，除息的預期亦令恆指期貨持

續大幅「低水」逾２００點，匯控（００００５）及恆生（０００１１）首季股息１０美仙及

１﹒４元，將分別於５月１６日及１７日「除淨」；中銀（０２３８８）及中行（０３９８８）

末期股派９２﹒３仙及１８﹒４分人幣，亦在５月２０日及２３日「除淨」。在本月月底，還有

多家藍籌股「除淨」

上市公司除了派息外，每當供股集資、派送紅股及權證等，為紀錄合資格股東，設定截止過

戶日期。在Ｔ＋２交收制度下，截止過戶日期首天之前兩日，股份便會「除淨」，投資者若在當

日或之後買入該股票，不會有權供股或獲派送。市場上，有不少投資者炒作股份「除淨」因素，

博股價回升，從而低買高賣，但是獲利與否難有保證，但可以肯定的是，正因為「除淨」因素，

公司股價波幅亦會增加。

另外，近期不少上市公司將股份拆細或拆細，按上市規例，上市公司股份市價接近１仙或

９９９５元的極點，港交所有權保留要求公司更改股份交易方法，或將其證券合併或分拆的權利

。上市公司就進行股本重組而將股份合併或拆細生效前後，股價往往波動，投資者應加以留意。



表列１個月內上市公司供股、派送除權及股本重組生效日期：



上市公司（編號） 事項 除淨╱生效 截止過戶 開始買賣

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再生醫學（０８１５８） 二十合一 １６╱０５ － －

同仁資源（０８１８６） 八合一 １７╱０５ － －

瑞鑫國際（００７２４） 二十合一 ２３╱０５ － －

數碼中國（０８０７８） 五十合一 ２３╱０５ － －

人和商業（０１３８７） 十合一 ２７╱０５ － －

國農金融（０８１２０） 八合一 ２８╱０５ － －

匯思太平洋（０８１４７）八合一 ２９╱０５ － －

中華煤氣（００００３） 十送一紅股 ３０╱０５ ３╱６－５╱６ １４╱０６

恆基地產（０００１２） 十送一紅股 ３０╱０５ ３╱６－５╱６ １８╱０６

鞍鋼股份（００３４７） 十送三紅股 ３０╱０５ １╱６－６╱６ －

友成控股（０００９６） 五送一紅股 ０４╱０６ ６╱６－１１╱６ １５╱０７

浩倫農科（０１０７３） 十合一 ０５╱０６ － －

中集集團（０２０３９） 十送二紅股 ０５╱０６ ７╱６－１２╱６ ０２╱０７

修身堂 （０８２００） 八合一 １１╱０６ － －

冠華國際（００５３９） 十合一 １２╱０６ － －

浩倫農科（０１０７３） 合股後二供三 １３╱０６ １７╱６－１８╱６ ０４╱０７

，供股價５２仙

華彩控股（０１３７１） 十合一 １４╱０６ － －

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表列１個月內藍籌股除息日期：



藍籌股（編號） 派息 除淨日期

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匯豐控股（００００５） 第一次中期息１０美仙 １６╱０５

中國聯通（００７６２） 末期息人民幣１３﹒４分 １６╱０５

恆生銀行（０００１１） 第一次中期息１﹒４元 １７╱０５

騰訊控股（００７００） 末期息１元 １７╱０５

電能實業（００００６） 末期息２﹒０３元 ２０╱０５

長江基建（０１０３８） 末期息１﹒７５元 ２０╱０５

中銀香港（０２３８８） 末期息９２﹒３仙 ２０╱０５

長和 （００００１） 末期息２﹒３元 ２１╱０５

恆安 （０１０４４） 末期息人幣１﹒２元 ２１╱０５

長實集團（０１１１３） 末期息１﹒４３元 ２１╱０５

友邦 （０１２９９） 末期息８４﹒８仙，特息９﹒５仙 ２１╱０５

碧桂園 （０２００７） 末期息人幣３０﹒３２分 ２１╱０５

創科 （００６６９） 末期息５０仙 ２２╱０５

中國平安（０２３１８） 末期息人幣１﹒１元 ２３╱０５

中國銀行（０３９８８） 末期息人民幣１８﹒４分 ２３╱０５

港鐵公司（０００６６） 末期息９５仙 ２４╱０５

中國動 （００９４１） 末期息人幣１﹒２１９元 ２７╱０５

中華煤氣（００００３） 末期息２３仙 ３０╱０５

恆基地產（０００１２） 末期息１﹒３元 ３０╱０５

石藥集團（０１０９３） 末期息１８仙 ３０╱０５

金沙集團（０１９２８） 末期息１元 ３０╱０５

中電控股（００００２） 第一次中期息６３仙 ３１╱０５

萬洲國際（００２８８） 末期息１５仙 ３１╱０５

中石化 （００３８６） 末期息人民幣２６分 ３１╱０５

舜宇光學（０２３８２） 末期息人民幣５６﹒８分 ３１╱０５

申洲國際（０２３１３） 末期息９０仙 ０３╱０６

中海油 （００８８３） 末期息４０仙 ０５╱０６

瑞聲科技（０２０１８） 末期息１﹒０３元 ０５╱０６

中國人壽（０２６２８） 末期息人民幣１６分 ０６╱０６

中信股份（００２６７） 末期息２６仙 １０╱０６

蒙牛乳業（０２３１９） 末期息人幣１８﹒１分 １１╱０６

吉利汽車（００１７５） 末期息３５仙 １４╱０６

中生製藥（０１１７７） 末期息２仙 １４╱０６

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（ｅｃ）

