  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

14/05/2019 13:15

【操作睇日子】上市公司供股、派送除權及股本重組生效日期

　　《經濟通通訊社１４日專訊》藍籌股就派發股息陸續「除淨」，除息的預期亦令恆指期貨持
續大幅「低水」逾２００點，匯控（００００５）及恆生（０００１１）首季股息１０美仙及
１﹒４元，將分別於５月１６日及１７日「除淨」；中銀（０２３８８）及中行（０３９８８）
末期股派９２﹒３仙及１８﹒４分人幣，亦在５月２０日及２３日「除淨」。在本月月底，還有
多家藍籌股「除淨」
　　上市公司除了派息外，每當供股集資、派送紅股及權證等，為紀錄合資格股東，設定截止過
戶日期。在Ｔ＋２交收制度下，截止過戶日期首天之前兩日，股份便會「除淨」，投資者若在當
日或之後買入該股票，不會有權供股或獲派送。市場上，有不少投資者炒作股份「除淨」因素，
博股價回升，從而低買高賣，但是獲利與否難有保證，但可以肯定的是，正因為「除淨」因素，
公司股價波幅亦會增加。
　　另外，近期不少上市公司將股份拆細或拆細，按上市規例，上市公司股份市價接近１仙或
９９９５元的極點，港交所有權保留要求公司更改股份交易方法，或將其證券合併或分拆的權利
。上市公司就進行股本重組而將股份合併或拆細生效前後，股價往往波動，投資者應加以留意。
　
　表列１個月內上市公司供股、派送除權及股本重組生效日期：
　
　上市公司（編號）　　　　　事項　　　　除淨╱生效　　　　截止過戶　　　　開始買賣　
　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－　
　再生醫學（０８１５８）　二十合一　　　１６╱０５　　　　　－　　　　　　　－　
　同仁資源（０８１８６）　八合一　　　　１７╱０５　　　　　－　　　　　　　－　
　瑞鑫國際（００７２４）　二十合一　　　２３╱０５　　　　　－　　　　　　　－　
　數碼中國（０８０７８）　五十合一　　　２３╱０５　　　　　－　　　　　　　－　
　人和商業（０１３８７）　十合一　　　　２７╱０５　　　　　－　　　　　　　－　
　國農金融（０８１２０）　八合一　　　　２８╱０５　　　　　－　　　　　　　－　
　匯思太平洋（０８１４７）八合一　　　　２９╱０５　　　　　－　　　　　　　－　
　中華煤氣（００００３）　十送一紅股　　３０╱０５　　３╱６－５╱６　　１４╱０６
　恆基地產（０００１２）　十送一紅股　　３０╱０５　　３╱６－５╱６　　１８╱０６
　鞍鋼股份（００３４７）　十送三紅股　　３０╱０５　　１╱６－６╱６　　　　－　
　友成控股（０００９６）　五送一紅股　　０４╱０６　　６╱６－１１╱６　１５╱０７　
　浩倫農科（０１０７３）　十合一　　　　０５╱０６　　　　　－　　　　　　　－　
　中集集團（０２０３９）　十送二紅股　　０５╱０６　　７╱６－１２╱６　０２╱０７　
　修身堂　（０８２００）　八合一　　　　１１╱０６　　　　　－　　　　　　　－　
　冠華國際（００５３９）　十合一　　　　１２╱０６　　　　　－　　　　　　　－　
　浩倫農科（０１０７３）　合股後二供三　１３╱０６　１７╱６－１８╱６　０４╱０７　
　　　　　　　　　　　　　，供股價５２仙
　華彩控股（０１３７１）　十合一　　　　１４╱０６　　　　　－　　　　　　　－　
　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－　

　表列１個月內藍籌股除息日期：

　藍籌股（編號）　　　　　　　　　　　派息　　　　　　　　　　　　除淨日期　
　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－　
　匯豐控股（００００５）　　　第一次中期息１０美仙　　　　　　　　１６╱０５　
　中國聯通（００７６２）　　　末期息人民幣１３﹒４分　　　　　　　１６╱０５
　恆生銀行（０００１１）　　　第一次中期息１﹒４元　　　　　　　　１７╱０５　
　騰訊控股（００７００）　　　末期息１元　　　　　　　　　　　　　１７╱０５　
　電能實業（００００６）　　　末期息２﹒０３元　　　　　　　　　　２０╱０５　
　長江基建（０１０３８）　　　末期息１﹒７５元　　　　　　　　　　２０╱０５　
　中銀香港（０２３８８）　　　末期息９２﹒３仙　　　　　　　　　　２０╱０５
　長和　　（００００１）　　　末期息２﹒３元　　　　　　　　　　　２１╱０５
　恆安　　（０１０４４）　　　末期息人幣１﹒２元　　　　　　　　　２１╱０５
　長實集團（０１１１３）　　　末期息１﹒４３元　　　　　　　　　　２１╱０５
　友邦　　（０１２９９）　　　末期息８４﹒８仙，特息９﹒５仙　　　２１╱０５
　碧桂園　（０２００７）　　　末期息人幣３０﹒３２分　　　　　　　２１╱０５
　創科　　（００６６９）　　　末期息５０仙　　　　　　　　　　　　２２╱０５
　中國平安（０２３１８）　　　末期息人幣１﹒１元　　　　　　　　　２３╱０５
　中國銀行（０３９８８）　　　末期息人民幣１８﹒４分　　　　　　　２３╱０５　　　
　港鐵公司（０００６６）　　　末期息９５仙　　　　　　　　　　　　２４╱０５
　中國動　（００９４１）　　　末期息人幣１﹒２１９元　　　　　　　２７╱０５
　中華煤氣（００００３）　　　末期息２３仙　　　　　　　　　　　　３０╱０５
　恆基地產（０００１２）　　　末期息１﹒３元　　　　　　　　　　　３０╱０５
　石藥集團（０１０９３）　　　末期息１８仙　　　　　　　　　　　　３０╱０５
　金沙集團（０１９２８）　　　末期息１元　　　　　　　　　　　　　３０╱０５　
　中電控股（００００２）　　　第一次中期息６３仙　　　　　　　　　３１╱０５
　萬洲國際（００２８８）　　　末期息１５仙　　　　　　　　　　　　３１╱０５
　中石化　（００３８６）　　　末期息人民幣２６分　　　　　　　　　３１╱０５
　舜宇光學（０２３８２）　　　末期息人民幣５６﹒８分　　　　　　　３１╱０５　
　申洲國際（０２３１３）　　　末期息９０仙　　　　　　　　　　　　０３╱０６　　　　
　中海油　（００８８３）　　　末期息４０仙　　　　　　　　　　　　０５╱０６
　瑞聲科技（０２０１８）　　　末期息１﹒０３元　　　　　　　　　　０５╱０６
　中國人壽（０２６２８）　　　末期息人民幣１６分　　　　　　　　　０６╱０６　　　　
　中信股份（００２６７）　　　末期息２６仙　　　　　　　　　　　　１０╱０６
　蒙牛乳業（０２３１９）　　　末期息人幣１８﹒１分　　　　　　　　１１╱０６　
　吉利汽車（００１７５）　　　末期息３５仙　　　　　　　　　　　　１４╱０６
　中生製藥（０１１７７）　　　末期息２仙　　　　　　　　　　　　　１４╱０６
　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－　
　（ｅｃ）

返回新聞主頁

「港元定存息率」大比拼 食息都要食得醒 https://goo.gl/i9KA4Y
最新專題
More
FOCUS14/05/2019
【FOCUS】北京「六百億」還拖 侵侵「三千億」晒馬恐倒蝕
生財有道14/05/2019
《開市Good Morning》陳政深料恒指27400支持較大
國際動態14/05/2019
4商船油輪 阿聯酋海域遇襲 伊朗籲調查
生財有道10/05/2019
【貿易開戰】邱騰華：商會反應冷靜 已作好應有準備
生財有道10/05/2019
【嚟緊炒D乜】九興控股業績具復甦概念 除息前博炒上15元
FOCUS10/05/2019
【FOCUS】華府加稅25%生效 股市押錯注 「五窮」有排驚
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet社創SoIN】無障畫創大賽 -「網上我最喜愛獎」公眾投票

【得獎名單】「我最喜愛的社企計劃」全民投票

【etnet Bonus賞你】《野遊去保育》生態旅遊書

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金