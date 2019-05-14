《經濟通通訊社１４日專訊》津上機床（０１６５１）發盈喜，預期截至３月３１日止年度
，溢利將較去年同期增加８０％以上。溢利大幅增加主要由於數控高精密機牀的銷售確認的銷售
收入增加所致。
該公司將於六月底前公布業績。（ｍｗ）
＊有關業績的備註，請參閱該公司之正式通告
14/05/2019 08:57
【企業盈喜】津上機床（０１６５１）料年度溢利增逾八成
《經濟通通訊社１４日專訊》津上機床（０１６５１）發盈喜，預期截至３月３１日止年度
，溢利將較去年同期增加８０％以上。溢利大幅增加主要由於數控高精密機牀的銷售確認的銷售
收入增加所致。
該公司將於六月底前公布業績。（ｍｗ）
＊有關業績的備註，請參閱該公司之正式通告
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