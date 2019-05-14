【摩指執位】ＭＳＣＩ香港小型股指納入日清、偉能等５隻股份

《經濟通通訊社１４日專訊》ＭＳＣＩ明晟最新公布季檢，香港小型股指數納入５隻股份，

包括恆隆集團（０００１０）、ＭｅｇａＥｘｐｏ（０１３６０）、敏實集團（００４２５）、

日清食品（０１４７５）及偉能集團（０１６０８）；而剔出股份包括亞證地產（００２７１）

及通海金融（００９５２）。

中國小型股指數納入２５隻股份，２０隻股份剔出。納入２５隻股份，包括ＡＤＲ和訊華谷

、博實樂、獵豹移動科技、簡普科技、精銳國際教育、拍拍貸、趣頭條及小贏科技，港股神州租

車（００６９９）、華南城（０１６６８）、中旅國際（００３０８）、德信中國（０２０１９

）、億勝生物（０１０６１）、永昇生活（０１９９５）、匯付天下（０１８０６）、佳源國際

（０２７６８）、景瑞控股（０１８６２）、綠景（中國）地產（０００９５）、民生教育（０

１５６９）、滙量科技（０１８６０）、上海錦江國際酒店（０２００６）、天立教育國際（０

１７７３）、冠捷科技（００９０３）、易鑫集團（０２８５８）及周黑鴨（０１４５８）。

中國小型股指剔出的２０隻股份，包括美股ＡＧＭ集團，港股亞太衛星（０１０４５）、城

建設計（０１５９９）、嘉年華國際（００９９６）、齊合環保（００９７６）、中國奧園

（０３８８３）、中國醫療網絡（００３８３）、中新控股科技（０８２０７）、中滔環保

（０１３６３）、第一拖拉機（０００３８）、金衛醫療（００８０１）、廣澤國際

（００９８９）、李寧（０２３３１）、銘霖控股（０１１０６）、浩澤淨水（０２０１４）、

元亨燃氣（００３３２），Ｂ股新華製藥（滬：９００９４１）、上海鳳凰

（滬：９００９１６）及市北高新（滬：９００９０２）。

上述股指成分股變動，將於５月２８日收市後生效。（ｊｔ）

