中美貿易戰升溫，港股低開５９９點報２７９５１，失守百天線

《經濟通通訊社１４日專訊》中國對美國進行反擊，下月１日起對從美國入口的６００億美

元商品，部分關稅加徵至２５％，消息拖累隔晚（１３日）美股全線急挫，道指瀉６１７點或

２﹒３８％，報２５３２４點。外圍急瀉，港股今早低開５９９點或２﹒１％，報２７９５１，

失守百天線（２８１３５點）。國指跌２６５點或２﹒４３％，報１０６６５點。

Ａ股方面，上證綜指報２８７２，下跌３０點或下跌１﹒０６％，成交２７﹒００億元人民

幣。深成指報８９９８，下跌１０４點或下跌１﹒１５％，成交３２﹒５９億元人民幣。

萬洲（００２８８）現價下跌７﹒１４％，報７﹒１５元，暫表現最差藍籌。

領展（００８２３）現價上升１﹒１８％，報９４﹒３５元，暫升幅最大藍籌。



表列重磅股表現：



股份（編號） 現價 變幅

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匯豐控股（００００５） ６６﹒００元 下跌１﹒３５％

港交所 （００３８８） ２４５﹒００元 下跌２﹒７８％

騰訊控股（００７００） ３６９﹒００元 下跌３﹒４０％

建設銀行（００９３９） ６﹒２７元 下跌３﹒０９％

中國移動（００９４１） ７２﹒７５元 上升０﹒９０％

友邦保險（０１２９９） ７６﹒４０元 下跌１﹒９９％

工商銀行（０１３９８） ５﹒４０元 下跌２﹒１７％

中國平安（０２３１８） ８５﹒９５元 下跌３﹒２６％

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