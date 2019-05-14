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即市新聞

14/05/2019 09:23

中美貿易戰升溫，港股低開５９９點報２７９５１，失守百天線

　　《經濟通通訊社１４日專訊》中國對美國進行反擊，下月１日起對從美國入口的６００億美
元商品，部分關稅加徵至２５％，消息拖累隔晚（１３日）美股全線急挫，道指瀉６１７點或
２﹒３８％，報２５３２４點。外圍急瀉，港股今早低開５９９點或２﹒１％，報２７９５１，
失守百天線（２８１３５點）。國指跌２６５點或２﹒４３％，報１０６６５點。
　　Ａ股方面，上證綜指報２８７２，下跌３０點或下跌１﹒０６％，成交２７﹒００億元人民
幣。深成指報８９９８，下跌１０４點或下跌１﹒１５％，成交３２﹒５９億元人民幣。
　　萬洲（００２８８）現價下跌７﹒１４％，報７﹒１５元，暫表現最差藍籌。
　　領展（００８２３）現價上升１﹒１８％，報９４﹒３５元，暫升幅最大藍籌。

　　表列重磅股表現：

　　股份（編號）　　　　　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　匯豐控股（００００５）　　６６﹒００元　　　下跌１﹒３５％
　　港交所　（００３８８）　２４５﹒００元　　　下跌２﹒７８％
　　騰訊控股（００７００）　３６９﹒００元　　　下跌３﹒４０％
　　建設銀行（００９３９）　　　６﹒２７元　　　下跌３﹒０９％
　　中國移動（００９４１）　　７２﹒７５元　　　上升０﹒９０％
　　友邦保險（０１２９９）　　７６﹒４０元　　　下跌１﹒９９％
　　工商銀行（０１３９８）　　　５﹒４０元　　　下跌２﹒１７％
　　中國平安（０２３１８）　　８５﹒９５元　　　下跌３﹒２６％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｔｔ）

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「港元定存息率」大比拼 食息都要食得醒 https://goo.gl/i9KA4Y
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