《盤後部署》港股弱勢已成料試２７５００，騰訊縱使績佳助力有限



《經濟通通訊社１４日專訊》港股經歷上周累跌１５３１點後，今日再受中美貿戰惡化拖累

，中國決定由６月起對６００億美元美國商品加徵關稅，而美國亦對另外逾３０００億美元中國

貨哈加徵最高２５％關稅啟動程序。港股今早開市已急挫５９９點報２７９５１後，最低見

２７９２５，失守二萬八關口及百天線（約２８１３８點），最終收報２８１２２，跌４２８點

或１﹒５％，全日主板成交１２４５﹒３７億元減少近０﹒４％。國指收報１０７６４，跌

１﹒５３％或１６７點。

Ａ股方面，上證收報２８８３，跌２０點或０﹒６９％。深證收報９０３８，跌６５點或

０﹒７１％。兩市成交僅４５５５億人民幣。



＊大摩指貿戰升級美或陷衰退，中方黨媒表明奉陪到底＊



摩根士丹利首席股市策略師Ｍｉｋｅ Ｗｉｌｓｏｎ最新坦言，倘若中美貿易戰持續升級，

將會衝擊美企的盈利能力，加上美企原本已經要面對成本上升的問題，繼而令美國經濟陷入衰退

。他又強調，貿易戰升級是扼殺牛市最致命的因素，雖然上星期的調整幫助推動風險回報更接近

平衡水平，但基於收益預期仍然過高，股市下行空間比上行更大。他又指，如果華府再對

３２５０億美元中國貨徵稅，標普５００指數成分股的淨利潤將減少高達１﹒５％，繼而遏制美

企的投資活動。

不過，現時不單是美方不願退讓，中方雖然表面禮讓客氣，但事實上亦不容退讓。中國共產

黨黨刊《求是》今發表文章直言「打或談，成還是不成，兩由之吧。」可見中方已經決定奉陪到

底。文章又指，誠意和原則是中方一以貫之的態度，豈會被霸凌威嚇所壓倒，故打、談任君選，

打打談談，又有何妨！文章強調，美方再出「極限施壓」伎倆，意圖把「談不成」的鍋赤裸裸甩

給中國，霸凌威嚇的氣勢，大有掀起太平洋風暴的來頭。由此可見中方絕不會繼續助長美方的氣

焰，不過在雙方都互不退讓下，股市下行的風險就愈大。



＊港股再現死亡交叉，２０天線料將跌穿５０天線＊



港股今日延續上周的跌勢，十天移動平均線亦已由上而下跌穿五十天線，出現死亡交叉，反

映港股短期技術走勢的下行速度將會加快，再者以二十天移動平均線目前的下跌走勢而言，相信

該線不日將跌穿五十天線，令港股再出現死亡交叉，故此預計恆指本周早段的跌勢將會比較急速

，而據快步隨機指數，目前％Ｋ線及％Ｄ線都持續下跌，並將踏入２０以下的超賣區，如果兩線

２７５００水平。

騰訊（００７００）明日將會公布季績，多間大行早前已經發表報告唱好，野村今日更預料

公司收入將按年升１６％至８５４億元人民幣，每股盈利亦按年升１２％。不過，騰訊縱使季績

超卓，對推動大市大幅反彈亦助力亦有限，始終港股弱勢已成。（ａｌ）

